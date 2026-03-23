Paula Badosa se rompe tras salir del Top 100: ''No puedo controlar las voces dentro de mí''

La española publica una carta tras salir de las 100 primeras del ranking en la que refleja su lucha mental y su deseo de seguir

Paula Badosa está viviendo un auténtico calvario. Aunque no tiene pretensión de dejar de luchar, ni mucho menos, a pesar de haber caído en la segunda ronda en Miami ante Iva Jovic por 6-2, 6-1. Desde 2023 la tenista sufre una lesión crónica en la espalda que le provoca un dolor persistente, pero no solo eso, en septiembre 2025 tuvo que retirarse tras el torneo de Pekín.

Volvió en enero de 2026, pero en el Open de Australia admitió que no se sentía bien aún. El detonante llegó en la gira de Oriente Medio, retirándose en Dubái tras una lesión en la pierna y en Mérida para evitar que las lesiones fuesen a más. Ya no es solo el impacto físico, sino el psicológico, del que ha querido hablar tras la derrota en Florida.

Badosa se sincera

''Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande... y me pregunto si seré capaz'', relataba Paula Badosa en su cuenta de Instagram. La catalana es una de las tenistas más abiertas y comunicativas en redes sociales, por lo que no es la primera vez en la que vemos una reflexión de estas características.

''Supongo que sí. Porque si algo me define es que siempre resurjo. Turn the pain into power, ¿no? ¿Por qué esta vez debería ser diferente? Hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta'', comentaba, instando a transformar el dolor en poder. ''Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí. No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por estos momentos. Por demostrar que Paula fue capaz de salir. Y que ese niño o niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: "si ella pudo, yo también'', escribía con su tono positivo habitual en este tipo de comunicados.

Seguir hasta conseguirlo, el objetivo de Paula

''Para eso sigo aquí. Porque una vez más voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones... seguiré. Y seguiré. Y a mis fans: gracias. Porque muchas veces sois la fuerza que me falta. Escucharos en los partidos, con ese entusiasmo cuando ni yo misma puedo, es lo más valioso que este deporte me ha dado'', terminaba agradeciendo el cariño de sus seguidores. Un ejemplo de perseverancia, que si no hay cambios, disputará en el WTA 500 de Charleston del 30 de marzo al 5 de abril.