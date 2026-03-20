Paula Badosa habla sobre su calvario: ''Hace seis meses estaba en el top 10 y ahora estoy fuera del top 100''

La española no duda en reconocer sus dificultades a pesar de haber superado la primera prueba de fuego en el Masters 1000 de Miami

Si hay una palabra que casa a la perfección con Paula Badosa esa es transparencia. La tenista nos tiene acostumbrados a contar su realidad sin filtros, atreviéndose a hablar de temas como la salud mental, la depresión o la ansiedad sin tabúes. No solo eso, es una persona que es completamente honesta consigo misma y cuando juega mal, lo dice. En la rueda de prensa tras vencer a Aliaksandra Sasnóvich por 7-5, 5-3 ha querido hacer una retrospección sobre el pasado, presente y futuro de su carrera.

Badosa no vivió un debut sencillo

''No fue fácil manejar las emociones, la tensión y los nervios de una primera ronda'', confesaba Paula Badosa. Contra Sasnóvich había perdido hace poco más de un mes en el Abierto de Abu Dhabi, donde la rusa le ganó en un apretado partido por 4-6, 6-3, 1-6: ''Había jugado contra ella hace unos meses y había perdido, así que tenía muchas ganas de esa revancha. La revancha siempre es dulce, especialmente aquí en Miami''.

''Me encanta jugar aquí, sobre todo por los fans'', comentaba Paula sobre Miami, asegurando que se siente en un ambiente muy familiar: ''Hay muchos aficionados latinos y españoles, así que me siento un poco como en casa. Me empujan y me motivan muchísimo''. De hecho, se aventuró a admitir que recuperar la continuidad ha sido un factor que le ha ayudado bastante: ''Jugar cuatro partidos seguidos sin descanso y ver que mi cuerpo respondía fue clave. He estado parando y volviendo constantemente, y encontrar ese ritmo es muy difícil''.

No es fácil adaptarse a un nuevo ritmo

''Mi cuerpo está… viejo'', bromeaba con su habitual tono Paula Badosa. ''No es el mismo que antes y tengo que encontrar la manera de gestionarlo. Quizá también tengo que jugar de forma diferente, pero no es fácil cambiar tu juego'', contaba dejando claro que bajar el ritmo no es nada fácil, y menos cuando se está acostumbrada a no parar.

''Hace seis meses estaba en el top 10 y ahora estoy fuera del top 100. Es una situación muy difícil, sobre todo emocionalmente'', admitía Badosa con su habitual tono sincero. Eso sí, su objetivo es mantenerse ''lo más positiva posible'' ya que lo que la impulsa ''es la pasión por el tenis y también los increíbles fans'', que siempre están apoyándola. ''Para mí ahora el éxito es disfrutar el día a día y dar el cien por cien. Aunque a veces ese cien por cien sea un seis sobre diez, si doy todo, me voy a dormir feliz'', concluía con una actitud que saca una sonrisa al ver como comienza a dejar atrás poco a poco los achaques de esa lesión crónica de espalda y los problemas en la cadera y el muslo derecho.