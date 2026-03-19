La Armada española arrasa en Miami y mete a siete jugadores en segunda ronda

El tenis español está de enhorabuena, desembarcando con fuerza en el Masters 1000 de Miami logrando meter a siete de sus representantes en la segunda ronda, salvo el tropiezo de Jessica Bouzas

El tenis español ha desembarcado en el Masters 1000 de Miami con una autoridad que invita al optimismo. La Armada ha firmado un arranque de torneo casi impecable, logrando situar a siete de sus representantes en la segunda ronda del certamen estadounidense. Tras una jornada de gran intensidad, el balance para los españoles es sumamente positivo, demostrando que el relevo generacional y la veteranía siguen conviviendo en armonía en el circuito.

España presume de tenis de calidad

Uno de los grandes protagonistas fue Roberto Bautista. El castellonense, actual número 89 del mundo, tuvo que tirar de oficio y resistencia para doblegar al australiano James Duckworth, el 80. En un choque que se superó las dos horas, Bautista se impuso en los momentos críticos, cerrando el partido con un doble 7-6 (3) y 7-6 (4). Su recompensa será un duelo de alto voltaje en la siguiente fase frente al ruso Karen Khachanov, número 15 del ranking ATP.

La gran noticia del día la protagonizó la sangre joven de Rafa Jódar. El madrileño consiguió un hito personal al derrotar al alemán Yannick Hanfmann, número 64. Esta victoria supone el primer triunfo en un cuadro final de Masters 1000 para el joven madrileño, un resultado que no solo confirma su potencial, sino que lo deja a las puertas de entrar en el Top 100. A esta fiesta de los recién llegados se sumó Martín Landaluce, quién exhibió un tenis sólido para batir al locar Marcos Giron por 6-3 y 7-6.

Paula Badosa también consigue su victoria

En el cuadro femenino, Paula Badosa ha comenzado su redención tras el amargo paso por Indian Wells. La española superó a Sasnovic en un encuentro exigente de casi dos horas, resolviendo por 7-5 y 6-3. badosa parece ir recuperando sensaciones y ya pone la mira en su próximo reto: la estadounidense Jovic, cabeza de serie número 17.

Junto a ellos, los cabezas de series españoles ya esperan en la segunda ronda. Carlos Alcaraz debutará contra el ganador del duelo entre el húngaro Morozsan y el prometedor brasileño Joao Fonseca. Por su parte, Alejandro Davidovich se medirá al vencedor del choque entre el canadiense Daxl y el francés Quentin Hayls. En el cuadro femenino, Cristina Bucsa ya sabe que su oponente será la ucraniana Starobudseva. La única nota negativa de la expedición fue la eliminación de Jessica Bouzas, quién cayó en un ajustado encuentro ante la británica Katie Boulter por 7-6 (9) y 6-4.