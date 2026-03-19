Bertolucci desvela el motivo del bajón de Sinner: ''Tuvo un virus''

El exjugador de tenis revela la supuesta razón por la que Jannik no rindió al máximo en Australia y Doha, teniendo que ver con un proceso vírico

Jannik Sinner ha roto con esa mala racha que le azotó en el inicio de temporada. Carlos Alcaraz le pasó por encima -y eso que no se han enfrentado en ningún partido en el circuito este 2026- levantando ese ansiado Open de Australia y el torneo de Doha. Pero ahora Paolo Bertolucci ha revelado una información crucial sobre el rendimiento del italiano al comienzo de la temporada: estaba viviendo las consecuencias de un virus que mermó sus capacidades.

Sinner se vio afectado por un virus

En una entrevista con La Gazzetta Dello Sport ha querido dejar claro que no es como se empieza, si no como se acaba y por eso ha roto una lanza a favor de su compatriota: ''El aficionado se toma la derrota de su ídolo casi como un insulto personal: en cuanto a Sinner, quien había amargado a la comunidad del tenis, pierde un partido y se desata la tragedia. A veces olvidamos que Jannik siempre quiere ganar, pero él mismo sabe que incluso los más grandes se han enfrentado a la derrota''.

''Los jugadores de este nivel que participan en 17 torneos al año ganan una media de seis o siete, así que es lógico que pierdan los otros diez. Este es el cálculo que tienes que hacer. Era previsible que, una vez superadas las secuelas del virus que le impidieron rendir al máximo en Melbourne y Doha, Jannik recuperaría su nivel anterior'', completaba sorprendiendo con sus declaraciones. Y es que hasta ahora no se había hablando de ninguna enfermedad viral que pudiese haber afectado al tenista, más allá de esos calambre que le vimos sufrir en el partido contra Spizzirri.

¿Cómo afronta Jannik el Miami Open?

A pesar de los contratiempos a principios de temporada, Jannik Sinner llega al Miami Open en una posición envidiable pero con un gran reto físico por delante. Tras conquistar hace unos días su primer título en Indian Wells tras vencer a Daniil Medvedev, el italiano busca completar el Sunshine Double. Si lo lograse, se uniría a un club selecto en el que tan solo han entrado 12 tenistas en la historia. De hecho, llega con una racha de victoria impecable, sin haber cedido un solo set en el desierto californiano.

Sinner llega con el cartel de favorito junto a Carlos Alcaraz, pudiéndose producir en la final ese esperado clásico moderno. Eso sí, el murciano llega descansado tras caer en semifinales en Indian Wells y con sed de títulos, así que si se diese esta hipotética situación podría ser una oportunidad perfecta para ambos para dar un golpe en la mesa.