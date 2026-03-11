Paula Badosa da un paso atrás para volver a ganar

Paula Badosa ha vuelto a la senda de la victoria en Austin tras su calvario de lesiones, aunque para ello ha tenido que volver a jugar un WTA 125 siete años después de su última aparición en un evento de este tipo

Los últimos meses de Paula Badosa han sido un drama total por culpa de las lesiones. La jugadora de Begur ha caído del top 100 mundial del tenis femenino y está muy lejos de ser aquella cañonera que maravilló al mundo no hace mucho. La puntilla la recibió en Indian Wells la semana pasada, con una derrota dolorosa donde hace cinco años levantó su mayor corona como profesional. Tras un difícil 2025 y un 2026 en el que las cosas no van bien para ella, Badosa está buscando sentirse de nuevo como lo que es, una jugadora del máximo nivel que llegó a ser la número 2 del planeta y a estar entre las 10 mejores hace poco más de 12 meses.

Volver a esas posiciones es ahora mismo poco más que una quimera para Badosa, que está sufriendo para sentirse jugadora profesional, pero si que está buscando la forma de conseguirlo. Un buen ejemplo se está viendo esta semana en en Austin, donde la actual número 3 del tenis español está disputando un WTA 125, el torneo de menor nivel del circuito femenino profesional tras siete años sin participar en uno y en el que de momento ha superado el estreno, volviendo a ganar un partido.

Su rival fue la rumana Elena Gabriela Ruse, también de 28 años y ubicada en el 74ª del mundo, y con la que sufrió y mucho para llevarse el partido. Tanto que tuvo que levantar un 5-3 en el tercer set para culminar la remontada a la que se vio obligada y terminar venciendo en 2 horas y 23 minutos por 2-6, 6-2 y 7-5. Esta victoria le permite apenas ganar una posición en el ranking, aunque si sigue pasando rondas podría, como poco, volver a colocarse en el top 100 mundial.

Un camino 'despejado'

En la siguiente ronda el sorteo le había sido esquivo, pues su rival sobre el papel era toda una ex top 10 como Emma Navarro, la gran favorita para alzar el trofeo, sin embargo, no será así al ser víctima de la gran sorpresa del torneo. La australiana Lulu Sun ganó a la actual 25 del mundo en un partido muy serio, definido por un doble 6-4 en poco menos de hora y media, por lo que ahora se medirá a una Badosa que no tiene nada que perder y a la que se le presenta una buena oportunidad de reencontrarse con su tenis.