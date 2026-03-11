Sinner frena la rebelión de Fonseca y pasa a cuartos en Indian Wells

El italiano se cruzó con un hueso duro de roer, al que finalmente pudo ganar gracias a un doble 7-6 bastante ajustado

Joao Fonseca no pudo con la magia de Jannik Sinner, a pesar que lo dio todo para forzar el tie-break para intentar remontar. Pero el italiano se hizo con las suyas gracias a un 7-6(6) y un 7-6(4) que le costó más de un dolor de cabeza. Pero como más sabe el diablo por viejo que por diablo, la experiencia de el de San Candido acabó salvándole gracias a la picaresca propia del número 2 del mundo que ya se encuentra en los cuartos de final de Indian Wells. Se verá las caras con otro jovencísimo jugador, Learner Tien, que a sus 20 años busca destacar en el circuito tras ganar las NextGen.

Fonseca, una promesa a la altura del circuito

A sus 19 años, el brasileño ha entrado en el circuito como una auténtica revolución. Aunque Sinner supo resolver, Fonseca le dio algún que otro susto en su pase a cuartos de final debido a un ritmo altísimo. Eso sí, el italiano comenzó a aprender de Joao y poco a poco supo leerle la mente. Aunque el marcador solía ir a por los iguales, en los dos tie-break del partido supo dar el golpe en la mesa.

De hecho, el propio Jannik Sinner quiso destacar en la rueda de prensa post-partido la dificultad de jugar con un jugador como Fonseca, que a sus 19 años ha irrumpido en el circuito con ganas de comerse el mundo: ''Lo he sentido como un partido importante, puntos muy importantes. Encontré algunas buenas soluciones, pero fue muy difícil, ha sido un partido muy complicado. También era un encuentro que estaba deseando que se produjera, Joao es un jugador de muy alta calidad, así que estoy muy feliz de conseguir la victoria''.

Sinner consulta la bola de cristal

El italiano incluso se aventuró a hablar sobre el futuro de Fonseca, al que no tuvo pudor en alabar: ''No puedo predecir el futuro, no lo sé, pero ya es un jugador de tremenda calidad. Todos hemos podido ver esto, ahora que he jugado contra él estoy seguro de que hará grandes cosas en el futuro. Ya sabéis cómo funciona esto, hace falta mucho trabajo, como todos ponemos. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento, pero Joao tiene todo lo que se necesita para ser un jugador increíble. Ahora mismo ya lo es, pero puede serlo todavía más, así que le deseo lo mejor''.

Y Fonseca, aunque no pudo contra Sinner, no dudó en hablar después del partido de sus sensaciones, destacando que se siente con la potestad de jugar contra los mejores: ''Creo que mi nivel es bueno, que puedo competir contra ellos y disputar grandes partidos, pero siempre hay pequeños detalles, cosas muy concretas que debes trabajar cada día. Esos pequeños detalles son fundamentales, por ejemplo, cómo juegan los puntos importantes o cómo gestionan esos momentos. Ellos tienen mucha experiencia y yo aún necesito adquirirla, pero creo que el nivel está ahí. Quizá todavía lejos, pero puedo competir contra ellos. Aún tengo muchas cosas que mejorar, pero me voy satisfecho porque hoy sentí que el nivel estuvo bastante cerca''.