Pablo Carreño vuelve a lo grande y Rafa Jódar se estrena en el ATP Tour como Top-100

El gijonés cae ante el jerezano Pablo Llamas en la final del ATP Challenger de Alicante, pero se asegura su presencia en Roland Garros; Jódar ya conoce su cuadro en el ATP 250 de Marrakech

Victoria en Murcia y final en Alicante. Pablo Carreño vuelve a llegar a la parte importante de la temporada con un puesto en el Top-100 que le asegurara su presencia en los grandes eventos que ahora llegan, empezando por un Roland Garros cuyo cuadro final se cierra en unos días y que, a lo largo de las últimas jornadas, ha incluido a dos españoles.

Rafa Jódar sorprendía en el Miami Open 2026 que acaba este domingo y, tras superar la previa, se metía en tercera ronda del cuadro final, con lo que este lunes aparecerá como el 89 del mundo, por primera vez entre los 100 mejores.

Por muy poco no estará ahí un Martín Landaluce que hizo historia al situarse en cuartos de final, pero que partía desde una posición muy retrasada (151 del mundo). Se ha quedado como 106 a menos de 20 puntos de ese Top-100 que tenía como objetivo para este año y que ya acaricia.

Pablo Carreño llega muy bien a la temporada de tierra batida

Carreño ya había logrado ese objetivo tras ganar el pasado domingo el ATP Challenger celebrado en Murcia y ha ratificado su buen momento justo antes de que empiece la temporada de tierra batida en el ATP Tour al alcanzar la final en el ATP Challenger de Alicante que se ha celebrado esta semana.

Allí ha perdido la final ante un andaluz, un Pablo Llamas al que las lesiones le han impedido en los tres últimos años estar peleando por cotas mayores. La victoria sobre Pablo Carreño por 6-4 y 6-2, tras una hora y 23 minutos, le permite subir 40 puestos en el ránking y este lunes estará como 151 del mundo.

Rafa Jódar, ante un rival de la previa antes de Machac

Rafa Jódar, por su parte, se estrenará como Top-100 en el ATP 250 de Marrakech, donde tendrá como primer rival a un jugador procedente de la fase previa. De ganar, en octavos tendrá al checo Tomas Machac, cuarto favorito y un duro rival, pese a que es más peligroso en superficies rápidas.

En el ATP 250 de Bucarest (Tiriac Open), Dani Mérida comienza la clasificación ante el georgiano Purtseladze, en un torneo que cuenta con los levantinos Pedro Martínez y Roberto Bautista en el cuadro final. Debutan ante el alemán Altmaier y el francés Droguet, respectivamente.

Donde habrá una gran representación española será en el ATP Challenger Menorca, que encabeza el granadino Roberto Carballés como tercer favorito y en el que también están Alejandro Moro, Dani Rincón, Nikolás Sánchez, Pol Martín, Miguel Damas, Alejo Sánchez y Pedro Vives.