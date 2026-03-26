La situación de Paula Badosa preocupa: "Es descorazonador..."

Feliciano López se solidariza con el duro momento de la tenista española y le invita a jugar en el Mutua Madrid Open, que hace unos años le sirvió de punto de inflexión

Paula Badosa ha vuelto a tocar fondo. Casi dos años después de que las lesiones le sacaran del top-100 y pusieran en duda su futuro, ha vuelto al mismo lugar. Afrontará la temporada de tierra sin estar entre las 100 primeras y se ha complicado mucho su presencia en Roland Garros.

La tenista catalana, tras caer de forma dolorosa en el Miami Open 2026, dejaba un mensaje en las redes en el que se le veía muy dolida, aunque sin rendirse; como tratando de explicar por qué ha vuelto a llegar a esa situación. Y cómo la afronta.

El dolor que transmitía ha llegado a algunos de los que han sido sus compañeros y este jueves, el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, no dudaba en referirse a Paula Badosa en una entrevista con la Cadena Cope, donde hacía público su deseo de que pudiera jugar en la capital de España este año.

"El tenis femenino español necesita a Paula Badosa", señalaba Feliciano, quien hacía referencia al doloroso escrito y le mandaba un mensaje de apoyo. "Es descorazonador ver a una tenista (Paula Badosa) que hace poco era la número 2 del mundo escribir un texto así. (...) Espero que venga a Madrid y que pueda competir bien. Fue el torneo que la hizo creer que podía jugar y competir de tú a tú contra las mejores. Fue un punto de inflexión en su carrera y ojalá que lo vuelva a ser", añadía el director del Mutua Madrid Open.

El mensaje de Paula Badosa

Paula Badosa dejó muestras de lo mal que lo está pasando con estas palabras, en las que habla de fracaso, de aprendizaje y de una historia que aún no ha acabado...

"No me formé en días fáciles. Me moldearon los momentos que me quebraron, las decisiones que no salieron como esperaba y las veces que no estuve a la altura de quien quería ser. Mis reveses no eran señales de debilidad; eran capítulos necesarios en una historia que aún se está escribiendo.

El fracaso me enseñó lo que el éxito jamás podría. Me hizo humilde. Me obligó a mirar hacia adentro, a hacerme preguntas difíciles, a reconstruirme con más intención y claridad. Cada error que cometí agudizó mi comprensión de quién soy y quién no soy. Y aunque antes temía esos errores, ahora los veo como algunos de mis mejores maestros.

Hubo momentos en que pensé que lo había perdido todo: mi rumbo, mi confianza, mi autoestima. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que solo estaba perdiendo lo que ya no me servía. Cada pérdida me dio espacio para crecer. Cada puerta cerrada me redirigió hacia una mejor.

No estoy orgullosa de cada momento de mi pasado, pero sí estoy orgullosa de la persona en la que me convirtieron esos momentos. La persona que soy hoy es más resiliente, más consciente y más centrada gracias a todo lo que he superado y aprendido.

Ya no huyo del fracaso. Lo respeto porque es la razón por la que estoy aquí... Más fuerte, más sabia y en constante crecimiento".

La situación y las palabras de Carlos Alcaraz

Feliciano López, por otro lado, también se refirió al otro referente del tenis español, en este caso masculino, un Carlos Alcaraz por el que muchos también se han preocupado por sus dos derrotas casi consecutivas en Indian Wells y el Miami Open.

En este caso, el toledano asegura no sentirse preocupado por este pequeño revés, ya que no ve al número uno del mundo en un bache de juego. "Me parece normal lo que le ha pasado. Entiendo que es chocante ver al número 1 del mundo decir que se quiere ir a casa", señaló en Cope e referencia al momento viral del partido entre Alcaraz y Korda, cuando el murciano 'explotó'.

Después de eso, se tranquilizaría, empataría el partido y tuvo opciones de ganarlo en el tercer set, pero se le dio mucho bombo a esas palabras previas. "Me parece normal lo que le ha pasado a Alcaraz. A mí no me preocupa", sentenciaba Feliciano López.