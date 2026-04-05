La llamada que acerca a Paula Badosa a Roland Garros

La jugadora española necesita subir puestos en el ránking mundial para evitar la fase previa y tener garantizada su presencia en el cuadro principal del mítico cuadro francés

No está siendo el mejor momento de la carrera de Paula Badosa –ni mucho menos–. La otrora número 2 del tenis mundial se ha visto golpeada constantemente por problemas físicos y no ha conseguido encontrar la continuidad necesaria para dar su mejor versión, lo que la ha llevado a vivir entre sinsabores; eso sí, jamás perdiendo el hambre y deseo por competir y disfrutar con la raqueta en mano. Por ello, ha sido una grata noticia recibir una llamada que le permitirá allanar su camino hacia Roland Garros, uno de los grandes objetivos de su temporada.

Desconocimiento aún el rendimiento que tendrá sobre la pista, ya es positivo que la tenista nacida en Nueva York haya recibido una de las invitaciones que otorga el torneo austriaco de Linz, de categoría WTA 500, y que se disputa desde este domingo hasta el próximo 12 de abril.

El anuncio ha sido realizado por ambas partes a través de redes sociales. Así, el torneo se muestra entusiasmado por contar en el cuadro con una jugadora de tal nivel y prestigio. "¡Llega la gran estrella! ¡Estamos encantados de dar la bienvenida a Paula Badosa al torneo este año en Linz! Ha recibido una invitación especial para el cuadro principal. Bienvenida a Linz, Paula, estamos deseando verte", señalaban en X.

Correspondiendo a un mensaje tan acogedor, Badosa también muestra su satisfacción por poder competir en Linz. "Hola WTA Linz, ¡qué gusto estar aquí por primera vez! ¡No puedo esperar a veros allí la semana que viene!", indicaba la española en redes sociales.

Puntos necesarios con vistas a Roland Garros

Tras caer en la tercera ronda del torneo de Charleston contra la rusa Anna Kalinskaya, la situación de Paula Badosa no ha mejorado, ya que sigue fuera de las 100 primeras del ránking WTA. Ante tal escenario, el objetivo de la que fue número dos del mundo es entrar en el cuadro principal de Roland Garros y no tener que jugar la fase previa del Grand Slam de París. Para ello lo dará todo en el torneo de Linz, el cual se disputa en pista cubierta sobre tierra batida. Allí, en territorio austriaco, intentará para acumular puntos y escalar en el ránking.