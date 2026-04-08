Master 1.000 Montecarlo 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 8 de abril con Zverev, Fonseca, Medvedev…

La segunda ronda del Montecarlo Masters 2026 se completa con el debut, enre otros, de Zverev o Medvedev

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner debutaron con unas contundentes victorias en la jornada del martes del Master 1.000 de Montecarlo 2026, aunque hasta hoy no conocerán a sus próximos rivales.

El italiano espera al ganador del duelo entre Francisco Cerúndolo y Tomás Machac, en el que el argentino parte como claro favorito tras derrotar a Tsitsipas. Y Carlos Alcaraz, por su parte, sabrá se cruza este jueves ante el argentino Tomás Martín Etcheverry y el francés Térence Atmane, aunque el primero aparece como claro candidato a vérselas con el español en octavos de final del torneo monegasco.

Será también un día en el que Berrettini se juega entrar en el cuadro final de Roland Garros y para eso necesita derrotar a Danil Medvedev en el partido que abre la pista central de Montecarlo. También tiene un duro partido Zverev y Lorenzo Musetti se las ve con el ídolo local, el monegasco Valentin Vacherot.

Aunque también habrá emoción en la pista dos con el brasileño Joao Fonseca, uno de los jugadores que más público atrae ahora mismo y que debutó el lunes en Mónaco con una exhibición. El tenista noruego Casper Ruud, por su parte, tratará de evitar caer antes de la cuenta ante el francés Moutet, un rival siempre peligroso.

Orden de juego del miércoles 8 de abril en el Master 1.000 de Montecarlo 2026

Pista Rainier III

Daniil Medvedev-Matteo Berrettini (11:00 horas)

Cristian Garín-Alexander Zverev (A continuación)

Félix Auger-Aliassime - Marin Cilic (A continuación)

Lorenzo Musetti-Valentin Vacherot (A continuación)

Pista de los Príncipes

Andrey Rublev-Zizou Bergs (11:00 horas)

Joao Fonseca-Arthur Rinderknech (A continuación)

Corentin Moutet-Casper Ruud (A continuación)

Flavio Cobolli-Alexander Blockx (A continuación)

Pista EA de Massy

Jiri Lehecka-Alejandro Tabilo (11:00 horas)

Francisco Cerúndolo-Tomás Machac (A continuación)

Tomás Martín Etcheverry-Térence Atmane (A continuación)

Fabian Marozsan-Hubert Hurkacz (A continuación)

Dónde ver por TV y online el Master 1.000 de Montecarlo 2026

La cuarta jornada del Master 1.000 de Montecarlo 2026 se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

En ESTADIO Deportivo también hayarás una amplia cobertura mediática del Masters 1.000 de Montecarlo 2026 en el que participa Carlos Alcaraz.