Daniil Medvedev toca fondo, se lleva con él a otro cabeza de serie y limpia el cuadro para Jannik Sinner en Montecarlo

El jugador ruso subraya su papel de sufridor en tierra batida encajando un doloroso doble 6-0 frente a Matteo Berrettini

Las sorpresas empiezan a acumularse en el Master 1000 de Montecarlo, torneo que pude depararnos un cambio en lo más alto del ránking mundial con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en pelea directa. Pues bien, los últimos resultados han dado un empujón al italiano, quien ha visto cómo dos cabezas de serie que ponían poner en duda su camino hacia la final se han despedido prematuramente del torneo que se celebra en el Principado.

El primero en decir adiós, y de una manera muy fea, ha sido Daniil Medvedev. Ya sabíamos que tienen poco feeling con la tierra batida, pero en esta ocasión se ha superado a sí mismo para mal hasta el punto de que Matteo Berrettini, número 90 del mundo, le ha eliminado en dieciseisavos del torneo monegasco por un sorprendente doble 6-0.

Lo cierto es que el partido ha sido un visto y no visto. El choque apenas ha durado 51 minutos para que Medvedev terminase perdiendo por primera vez en su carrera por una diferencia tan abultada. Es verdad que venía fresco tras la retirada de su rival en la ronda anterior, el español Roberto Bautista, pero nadie esperaba que lograse endosar dos sets de ensueño al romper el saque de ruso en todas las ocasiones que tuvo.

Daniil Medvedev pierde los papeles

Ante tal superioridad de su contrincante, Medvedev terminó perdiendo los papeles para destrozar su raqueta contra la arcilla mientras tenía visibles gestos de desesperación. No le faltaban motivos, ya que no logró plantar cara al italiano en ningún tramo del partido salvo en el primer juego en donde logró estar a dos ventajas de sumarlo en su casillero.

Tras esta histórica victoria, Berretini se enfrentará en los octavos de final del torneo monegasco al vencedor del encuentro entre el brasileño Joao Fonseca (40) y el francés Arthur Rinderknech (27).

Andrey Rublev sigue el camino de su compatriota para alegría de Jannik Sinner

Así es. Medvedev no se ha marchado solo antes de octavos, sino de Andrey Rublev ha seguido su camino al caer contra el belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-1. Ambos tenistas rusos iban por el lado del cuadro de Jannik Sinner, por lo que este ve mucho más limpia la ruta de cara a alcanzar una final en la que podría encontrarse con Carlos Alcaraz. Recordemos que si el italiano se lleva el torneo recuperará el número 1 del ránking ATP, en estos momentos en manos del murciano.