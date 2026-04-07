Marcelino, con pie y medio fuera del Villarreal

El técnico asturiano está más cerca de salir que de firmar una renovación que se venía gestando desde varios meses atrás y que ahora ha quedado sospechosamente paralizada

Marcelino está más fuera que dentro. Así se intuye ahora el futuro del técnico asturiano en La Cerámica. La derrota ante el Girona en Montilivi, aunque a priori indolora, ha venido asociada a una sensación de adiós que viene in crescendo con el paso de las horas y que alejan más que nunca su renovación con el Villarreal.

La temporada liguera del cuadro amarillo está resultando de lo más notable. Con el equipo instalado en la tercera posición y la clasificación a Champions virtualmente certificada, las dudas con respecto a la continuidad del entrenador no hacen más que dispararse pese a que los planes iniciales del club solo pasaban por una extensión de contrato.

Renovación pospuesta

De hecho, el Villarreal ofreció a Marcelino un año más de vinculación, una propuesta de momento inalcanzada ya que el míster pidió un mínimo de dos temporadas más, por lo que, ante la falta de acuerdo inicial, se optó por emplazar cualquier tipo de negociación a la finalización del curso. "No hay ningún movimiento. Es decir, cuando en su momento se estableció una negociación se quedó en que se paralizara, ambas partes consideramos que para el equipo iba a ser mejor. No hay nada que vaya a cambiar una victoria o una derrota porque el objetivo no está logrado, a partir de aquí, veremos. Cuando acabe la temporada se verá si el cuerpo técnico continúa o no continúa", declaró el míster en una de sus últimas intervenciones ante la prensa.

Ahora las cosas han cambiado. Según adelanta la Cadena SER, en el club castellonense son muy pesimistas a estas alturas con respecto a la continuidad de su técnico. Todo apunta a que tiene más opciones de salir que de firmar la renovación.

Los indicios apuntan a su marcha

El Villarreal siempre se ha caracterizado por ser un club previsor y diligente en este tipo de negociaciones contractuales, factor que ahora ha dejado en el aire con 'Marce' y que solo sirve para alimentar las especulaciones con respecto a su probable salida.

Las dudas en este caso no son deportivas. El entrenador de Villaviciosa mantiene una trayectoria casi impecable en Liga, y aunque el descalabro en Champions y Copa del Rey ha sido mayúsculo y a todas luces inexplicable, el tercer puesto en el campeonato doméstico solo por debajo de Barcelona y Real Madrid refuerza las intenciones de que el proyecto tiene mucho sentido. Sin embargo, desde el club sostienen ahora que la irregularidad en las otras competiciones ha despertado alguna duda que puede resultar insalvable en el tramo final, justo cuando deben tomarse las decisiones de futuro.

Esta sensación de interrupción ha venido aparejada a una lista de posibles futuribles para el banquillo, lo cual ya desnivela casi de forma irremediable la balanza. Ahora suena Míchel, pero no el exmadridista sino el técnico del Girona-, quien todavía no ha renovado con el club catalán. El madrileño es el primero en una numerosa lista de entrenadores que aporta contrastado currículum o está sin equipo. Nombres como Andoni Iraola, Imanol Alguacil, Iñigo Pérez o incluso Ernesto Valverde están sobre la mesa.