Davidovich hace oficial su renuncia y el Godó podría quedarse sin otro español

A la ausencia segunda del malagueño podría añadirse la de Jaume Munar, que aún no ha reaparecido tras dos meses lesionado

Las buenas noticias de las últimas semanas en el tenis masculino español, con la 'aparición estelar' de los tres jóvenes madrileños (Rafa Jódar, Martín Landaluce y Dani Mérida) contrastan con las lesiones de las dos espadas que custodiaban las espaldas de Carlos Alcaraz y que están sufriendo muchos problemas en esta primera parte de la temporada.

Especialmente afectado está Alejandro Davidovich, que ya ha sido una de las bajas sensibles en el Montecarlo Masters 2026 y que esa renuncia le ha costado un puesto en el Top-20, ya que defendía 350 puntos en Mónaco, lo que le ha hecho bajar cinco posiciones en la clasificación, hasta la 22ª en la que estaría ahora mismo.

Según asegura Marca, el malagueño sufre una lesión en el abdominal, que le hará perderse también el Conde de Godó la próxima semana, por lo que en principio deja a la Armada Española con tres representantes en el cuadro principal: Carlos Alcaraz, Jaume Munar y el 'invitado' Rafa Jódar.

La ausencia de Davidovich hará que siga cayendo posiciones en el ránking, ya que defendía los cuartos de final en Barcelona, otros 100 puntos que se descuentan en su haber. El del Rincón de la Victoria ha tenido muchos problemas desde un inicio de temporada que comenzó de forma ilusionante con las semifinales de Adelaida.

A partir de ahí, retirada en tercera ronda del Open de Australia, malos resultados y problemas en el Abierto Mexicano, en el Miami Open... Y la renuncia a Montecarlo y, ahora al Godó.

Jaume munar aún no ha confirmado su presencia

No podría ser la única, porque Jaume Munar tampoco tiene asegurada su presencia. El balear se lesionó en el brazo derecho a principios de febrero, después de completar una buena actuación en Rotterdam, y tuvo que renunciar a los torneos de Doha, Indian Wells y Miami con el objetivo de llegar a la tierra batida.

De momento, tampoco tuvo opciones de jugar en Montecarlo, en el Master 1.000 de esta semana, ni en alguno de los tres torneos previos ATP250 que abrieron la tierra batida. Y aún no tiene confirmada su presencia en el Godó.

“Trabajaremos con todos los posibles para estar en la gira de tierra. “Algunas cosas son más difíciles de digerir que otras, pero hay que aprender a lidiar con ello. Ni los buenos momentos ni los malos momentos son eternos. Ni siquiera tan buenos o tan malos, a veces”, publicó Munar para dar a conocer la lesión que le dejaba fuera de juego por un tiempo.