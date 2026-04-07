Roberto Bautista abandona y deja solo a Carlos Alcaraz
El jugador español solo ha aguantado 23 minutos en pista antes de verse obligado a abandonar su partido en Montecarlo contra el italiano Matteo Berretini
El Masters 1000 de Montecarlo comienza con decepción para el tenis español, ya que Roberto Bautista se ha visto obligado a retirarse en su partido de primera ronda ante el italiano Matteo Berretini, dejando de paso a Carlos Alcaraz como el único representante nacional.
El jugador de 37 años, y número 85 del mundo, no ha podido estar en pista más de 23 minutos. Antes de ese momento pidió tiempo muerto médico, pero sus problemas físicos no se solucionaron, llevándole a decir adiós cuando su rival, número 90 del ránking ATP, mandaba por 4-0. Bautista llegó a esta primera ronda tras clasificar como lucky loser en la fase previa, donde perdió contra el kazajo y número 77 del mundo, Alexander Shevchenko, por un doble 7-6.
Lo cierto es que está siendo un inicio de temporada complicado para el jugador de Castellón de la Plana. Habiendo saltado a pista en 10 ocasiones, en hasta siete de estas ha mordido el polvo. Su mejor resultado llegó en Montpellier, donde alcanzó los octavos de final para acabar perdiendo ante Adrian Mannarino.
El mejor momento de Roberto Bautista fue hace ya siete años. En ese momento, recién alcanzada la treintena, llegó a encaramarse al noveno puesto del ránking mundial, algo que no ha logrado repetir desde aquel año 2019. Ahora, siendo un ilustre veterano del circuito, pelea por seguir siendo competitivo.
