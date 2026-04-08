Martín Landaluce da un paso más para Roland Garros y Dani Mérida renuncia en Madrid

Landaluce gana la primera ronda en Monza, aunque tendría que pasar dos más para asegurar una plaza en el Top-100 y en el cuadro final del torneo parisino

El inicio de Carlos Alcaraz en el Master 1.000 de Montecarlo ha sido fulgurante para ser su primer partido en tierra y el que fuera su principal compañero de entrenamientos en esta preparación, el madrileño Martín Landaluce, no se ha quedado atrás y también ha arrancado muy bien el ATP Challenger de Monza, donde aspira a lograr meterse por primera vez en el Top-100 y jugar Roland Garros sin pasar por la fase previa.

Landaluce ha tenido que luchar, no obstante, bastante más que Alcaraz para ganar al italiano Federico Arnaboldi, al que ha derrotado por 6-4, 2-6 y 6-2, después de casi tres horas de encuentro. Tras esta dura batalla, en octavos de final le espera otro especialista en tierra batida, también transalpino, Marco Cecchinato.

Pese a la victoria, Landaluce se mantiene como 105 del mundo y sólo alcanzaría un puesto entre los 100 primeros si vence Cecchinato y luego pasa la siguiente ronda de este ATP Challenger 125 para alcanzar las semifinales. No podrá lograrlo el andaluz Roberto Carballés, que ha perdido en primera ronda ante el japonés Sakamoto, por 6-4 y 6-3.

Dani Mérida, Top-100 provisional

Quien también lo tiene cerca pese a haber renunciado a jugar en el ATP Challenger que se disputa esta semana en Club de Campo Villa de Madrid es su paisano Dani Mérida. El tenista madrileño se quedó a un paso del Top-100 tras alcanzar la final del ATP 200 de Bucarest este domingo y ha subido un puesto para ver virtualmente el 100 del mundo gracias a la derrota de Grigor Dimitov en Montecarlo, que ha sacado a este finalista de Grand Slam del Top-100.

Especialmente delicada es la situación del búlgaro, que tenía la segunda mayor racha dentro del Top-100 tras Djokovic y que saldrá del Top-100 tras 14 años en la elite. Desde que se rompiera el pectoral cuando dominaba por dos sets a cero a Sinner en Wimbledon, Dimitrov no ha logrado recuperar su tenis y su caída en picado ha sido continua hasta ese martes, donde tras ceder frente al argentino Tomás Martín Etcheverry ha perdido 42 puestos de una tacada, pues en Montecarlo defendía 190 puntos.

Dimitrov, fuera de Roland Garros

Provisionalmente, ocupa el puesto 135 del ránking mundial, por lo que se despide, salvo invitación, de jugar el próximo cuadro final de Roland Garros, ya que la lista de entradas se corta este próximo lunes.

También tiene complicada su presencia en la cita parisina otro finalista de Grand Slam como Matteo Berrettini, que está situado provisionalmente en el puesto 109 del ránking. Su victoria este martes ante Roberto Bautista le da esperanzas de recuperar una plaza en el Top-100, pero para eso deberá derrotar mañana al ruso Daniil Medvedev en el encuentro que abre la jornada en el Master 1.000 de Montecarlo 2026.