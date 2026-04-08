Carlos Alcaraz - Etcheverry: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de octavos de final de Alcaraz en Montecarlo

El murciano y Sinner jugarán sus correspondientes partidos de octavos de final. Primero lo hará el italiano y, a continuación, el actual número uno del mundo

Este jueves entrarán en acción los números uno y dos del mundo, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, respectivamente.

Alcaraz se verá las caras con el argentino Tomás Etcheverry (30), que eliminó al francés Terence Atmane (45) en tres sets por 3-6, 6-3 y 6-2, mientras que Sinner se enfrentará al checo Tomas Machac (53), verdugo del argentino Francisco Cerúndolo (19) por 7-2 y 6-3.

La sorpresa de este miércoles la protagonizó el italiano Matteo Berrettini (90), que eliminó al ruso Daniil Medvedev, décimo cabeza de serie, por un sorprendente doble 6-0 y se medirá en los octavos de final al brasileño Joao Fonseca (40), que superó al francés Arthur Rinderknech (27) por 7-5, 4-6 y 6-3 .

El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, remontó con sufrimiento al chileno Cristian Garín (109) por 4-6, 6-4 y 7-5, y se cruzará ahora con el belga Zizou Bergs (47), quien derrotó al ruso Andrey Rublev, el decimotercer favorito, por 6-4 y 6-1, salvando siete de las ocho bolas de rotura que tuvo en contra durante la cita.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (39) cayó eliminado ante el checo Jiri Lehecka (13) en tres sets, por 4-6, 7-6 (7-4) y 6-3, a pesar de haber comenzado el partido imponiendo su juego en el primer set, pero el checo remontó y se medirá en la tercera ronda contra el kazajo Alexander Bublik (11).

El canadiense Felix Auger-Aliassime (7) se clasificó para la tercera ronda tras eliminar al croata Marin Cilic (51) por 7-6 (7-4) y 6-3, y se medirá contra el noveno cabeza de serie, el noruego Casper Ruud (12), quien venció al francés Corentin Moutet (31) por 7-5 y 6-3.

El italiano Flavio Cobolli (16) no corrió la misma suerte que su compatriota Berrettini y cayó eliminado, por un doble 6-3, ante el belga Alexander Blockx (91), que tendrá como próximo rival al sexto del 'ranking' ATP, el australiano Álex de Miñaur.

El polaco Hubert Hurkacz (74) se metió en la tercera ronda con un claro triunfo frente al húngaro Fabian Marozsan (43) por 6-2 y 6-3, y se medirá al monegasco Valentin Vacherov (23), que dio la última sorpresa de este miércoles y eliminó al cuarto cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti, por 7-6 (6) y 7-5.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Tomás Etcheverry?

El partido entre Carlos Alcaraz y Tomás Etcheverry correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Miami tendrá lugar este jueves 9 de abril en el tercer turno de la pista central, justo después del duelo entre Jannik Sinner y Tomas Machac, por lo que arrancará alrededor de las 15:00 horas en España.

Dónde ver online y en televisión el Carlos Alcaraz - Tomás Etcheverry

El partido de Carlos Alcaraz correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se disputará este jueves 9 de abril, en el tercer turno de la pista central, justo después del duelo entre Jannik Sinner y Tomas Machac. Se podrá ver en directo en España a través de Movistar+, ya sea en el dial 7 o en #Vamos, además de en alguno de los canales del paquete Deportes+. En Latinoamérica se emitirá por ESPN y Disney+, mientras que TennisTV se podrá ver desde cualquier dispositivo y en todo rincón del mundo merced a su sistema de streaming en vivo bajo suscripción.

Podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos de tenis a través de ESTADIO Deportivo, donde se hará una amplia cobertura mediática del Masters 1000 de Montecarlo 2026 en el que participa Carlos Alcaraz.