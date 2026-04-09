Martín Landaluce deslumbra en Monza y ya acaricia su clasificación para Roland Garros

El joven jugador madrileño está muy cerca de entrar en el top-100 mundial tras colarse en los cuartos de final del challenger 125 de Monza

No se trata de lanzar las campanas al vuelo, pero sí de entender del talento ante el que nos encontramos. Si ya nos parece increíble –y con razón– disfrutar de Carlos Alcaraz cuando el recuerdo de Rafa Nadal sigue vigente, ahora resulta que coetáneos al murciano está apareciendo otra lista de jóvenes tenistas españoles que apuntan a ser parte de la élite a la voz de ya; y sí, entre esos tenemos al madrileño Martín Landaluce.

En un año 2026 que está siendo muy positivo para él, ahora tenemos al que fuese cuartofinalista del Miami Open luciéndose en Monza, exactamente en el challenger 125 que se celebra en la ciudad de Lombardía. Allí, y tras derrotar al tenista local Marco Cecchinato por un doble 6-4, está a un solo partido de entrar en el top-100 mundial en el que es su primer torneo de la gira de tierra.

¿Qué supondría para Landaluce entrar entre los 100 mejores del mundo? Por un lado le llevaría a convertirse en el español número 79 en alcanzar el top100 desde la introducción del ranking ATP en 1973. Por otro, haría que tuviese plaza en el cuadro de Roland Garros gracias a su ránking.

Un Martín Landaluce firme en todo momento

Volviendo a la que está siendo su participación en Monza, el madrileño de 20 años se impuso con autoridad a un rival de 33 años con el nunca se había visto las caras hasta la fecha, pero que llegaba precedido por una muy buena fama en tierra batida; no en vano alcanzó las semifinales de Roland Garros en el año 2018.

Pese a que por momentos parecía que el partido estaba acabado a favor de Landaluce, el veterano italiano se agarró con todo a la vista; tanto es así que salvó tres bolas de partido para pasar de verse 5-1 en el segundo set al 5-4. No pasó de ahí su reacción.

A la espera de conocer su contrincante en semifinales

Más allá de que el siguiente partido tenga su repercusión en el Grand Slam de tierra batida, para Landaluce supondría acercarse a un título ATP con el que ir dando pasos al frente en su carrera. El primer paso en todo caso es conocer a su rival en cuartos de final, que será el ganador del duelo entre Hugo Gaston y Timofey Skatov. Ocurra lo que ocurra en tal encuentro, parece seguro que Martín está listo para ser pieza clave de la Armada junto a Alcaraz, Rafa Jódar y Dani Mérida.