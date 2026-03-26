Landaluce apunta a Carlos Alcaraz y saca pecho por Rafa Nadal

El tenista madrileño, la sensación del Miami Open 2026, se ha quedado a cinco puestos del Top-100 tras un torneo que le ha hecho cambiar su calendario y su perspectiva de futuro

No pudo pasar de cuartos de final, pero lo logrado por Martín Landaluce en el Miami Open 2026 ya es histórico. El joven tenista madrileño de 20 años ganó por primera vez a un Top-20, luego repitió y hasta se permitió el lujo de vengar a Carlos Alcaraz, al derrotar en octavos a su verdugo. Todo ello llegando desde la fase previa, algo que muy pocos habían logrado a lo largo de los años. Sólo le ha faltado un último paso: entrar en el Top-100.

Landaluce partía el torneo como 155 del mundo y ya está el 105, a sólo 14 puntos del cien, por lo que podría lograr entrar en ese privilegiado grupo antes de que se cierre la lista de inscritos para Roland Garros. "Estar cerca del top 100 me hace feliz, pero puedo aspirar a mucho más, y eso es lo que quiero. Es cierto que llegar a los Grand Slams es una meta cercana, al igual que subir en el ranking, pero mi objetivo final es llegar muy lejos. Viendo de lo que soy capaz, quiero seguir trabajando en la misma línea, con la misma dinámica", avisa.

Esa ambición le hace mirar al próximo Master 1.000. "Montecarlo es un torneo que todos los jugadores consideran uno de los mejores del circuito y estoy evaluando en qué torneos participar", reconoce el madrileño, quien admite que sus prioridades han cambiado por los resultados logrados en el Miami Open. "Antes de esta semana, ya teníamos algunos torneos definidos, pero las decisiones han cambiado un poco, al igual que las opciones. Por ahora, no estoy del todo seguro de dónde jugaré, pero siempre quiero participar en los torneos más importantes y sé que soy capaz de hacerlo bien", añadía.

Landaluce se veía al nivel de los mejores

El tenista español ha sido la sensación de un torneo muy querido para él, pero en el que nade esperaba que llegara tan lejos. "Ha sido una semana increíble", reconocía tras caer ante el checo Lehecka. "Esta semana me aportó mucho y más allá de los puntos y los partidos que gané, fue especialmente importante para la confianza y la certeza de que estaba ahí, de que tenía un nivel muy alto y de que era capaz de poner en aprietos a los mejores jugadores. Eso es lo que me llevo de esta semana", analiza.

Martín Landaluce se veía para pelear a este nivel, pero le faltaba un resultado como éste para poder creérselo. "En los últimos meses y semanas tuve fe en que podía lograr algo importante en estos torneos, pero no pensé en grande como lo hice aquí. Hoy no jugué tan bien como me hubiera gustado, pero fue un partido difícil. (...) Creo que estoy jugando a un nivel muy alto. Creo que pertenezco a este nivel y si sigo jugando así, mejorando en todo, creo que puedo lograr grandes cosas", añadía tras caer ante Jiri Lehecka.

Le habría gustado jugar con Carlos Alcaraz

Entre otras cosas que se lleva es haber podido ganar a un jugador que venía de derrotar al número uno del mundo: Carlos Alcaraz. "Creo que Sebastian (Korda) jugó de forma increíble contra él y sabía que tenía que hacer un muy buen partido. Me hubiera gustado jugar contra Carlitos. Sin duda, nos volveremos a enfrentar, pero es agradable tener esa sensación de la que habla la gente, que cuando vences a un español, aparece otro. Estoy muy contento por eso y espero jugar contra él -Alcaraz- muchas veces", avisaba.

De Carlos Alcaraz a Rafa Nadal, que tuvo el martes unas palabras de elogio para él después de lo que estaba haciendo en el Miami Open 2026. "Escuché que vio algunos videos de mis partidos, habló de mí y me alegra mucho. Estoy muy orgulloso de estar en esta situación, de que hable de mí y sepa en qué puedo mejorar", afirma un Landaluce que, ahora mismo, se está formando con los técnicos y bajo la mirada del balear. "Lo veré en la academia, así que espero que podamos conversar un poco y ver qué puedo mejorar. De momento no he recibido ningún mensaje suyo", concluía.