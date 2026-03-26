Se queda sin semifinales, pero Landaluce se hace notar

El madrileño firma su mejor torneo y ascenderá en el ranking casi 50 puestos, impresionante a sus 20 años

Pese a su eliminación en los cuartos de final de Miami ante Jiri Lehecka por 7-6 y 7-5, el balance para Martín Landaluce es sumamente positivo. El madrileño se despide del segundo Masters 1000 del año tras completar una actuación memorable, logrando victorias de prestigio frente a tenistas de la talla de Darderi y Khachanov. Además, destaca su triunfo ante Korda, quien venía de apear del torneo de Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo.

Landaluce cae en cuartos de final

El tenista madrileño, con apenas 20 años, demostró una resistencia admirable en el que acabó siendo su último saque del encuentro. A pesar de sufrir con efectividad de sus primeros servicios, logró anular hasta tres bolas de partido en contra con pura garra. Sin embargo, la cuarta oportunidad fue definitiva para su rival cuando una derecha de 'Tintín' Landaluce se marchó larga, sellando así el resultado final.

A lo largo del choque, el español se vio superado por un Lehecka muy sólido que no cedió ni un solo juego al resto. Landaluce solo pudo disponer de una única ocasión de rotura en todo el duelo, pero el checo la desactivó rápidamente con un gran servicio. La superioridad estadística fue clara: el checo se impuso en el 75% de los juegos con su saque frente al 67% del español, quien tuvo que salvar al límite nueve de las diez bolas de break que concedió.

Lehecka arrasa en los dos sets

El checo consiguió adjudicarse la primera manga tras un tie break en el que no dio opción alguna, mostrándose intratable con su saque y aprovechando los errores de un Landaluce que cedió su servicio hasta en tres ocasiones, incluyendo una costosa doble falta. Esa solvencia de Lehecka fue determinante para marcar distancias desde el inicio, obligando al madrileño a jugar siempre a remolque bajo una presión constante que acabó pasando factura en los momentos de mayor tensión del enucuentro.

En el segundo set, la historia pareció encaminarse hacia un desenlace idéntico. Todo apuntaba a que un cuarto desempate decidiría el destino del parcial, pero los fantasmas con el servicio regresaron para el español en el peor instante posible. Con el marcado señalando un 6-5 crítico, Landaluce encadenó tres errores consecutivos con su primer saque, una concesión que un rival del nivel del Lehecka no dejó escapar. El checo castigó de inmediato esa falta de efectividad para cerrar el partido y dejar al madrileño fuera del torneo más exitoso para él en su corta carrera.