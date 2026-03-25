Miami Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 25 de marzo con Landaluce, Sabalenka, Paul...

Martín Landaluce, tras vengar a Alcaraz venciendo a Korda, quiere confirmar su presencia en Roland Garros y alcanzar las primeras semifinales de su carrera en este Miami Open 2026

El Hard Rock Stadium define este miércoles la primera semifinal masculina y deja cerradas las semifinales femeninas en una jornada donde el madrileño Martín Landaluce tratará de seguir haciendo historia.

La eliminación de Taylor Friz, el único Top-10 que quedaba vivo por esta parte del cuadro masculino lo ha dejado todo abierto y será una gran oportunidad para cualquiera de los cuatro contendientes de alcanzar la final de un Master 1.000.

Entre ellos se encuentra un Martín Landaluce que se convierte en el primer jugador en más de tres décadas en alcanzar esa ronda de cuartos procedente de la fase previa. El tenista madrileño ya ha derrotado a dos Top-20 (Darderi y Khachanov) y al verdugo de Alcaraz (Korda) para llegar a cuartos, donde se las ve con el checo Jiri Lehecka.

"Me ha sorprendido que haya ganado a Korda. Vi un par de juegos en su victoria ante Khachanov y está jugando un tenis increíble y no tiene nada que perder, está jugando mucho más liberado. Está generando golpes con mucha calidad y será un gran desafío, señalaba en Ziggo Sport un sorprendido Lehecka.

Landaluce, como dice el checo, ya no tiene nada que perder. Su triunfo le ha situado a un paso del Top-100 y de poder entrar en el cuadro final de Roland Garros -un corte que se cierra en unos días-. "Esta victoria lo significa todo para mí. Estoy jugando a muy buen nivel esta semana. Sabía que tenía que hacerlo, porque hay jugadores increíbles en este torneo desde la fase previa. Los partidos son muy exigentes en cada ronda. Me siento muy feliz por estar aquí, por jugar ante grandes rivales. (…) Es una locura para mí sentir todo esto y creerme que puedo estar en los cuartos de final. Así que intentaré seguir así en la siguiente ronda", afirmaba el tenista español.

El otro duelo de cuartos de final lo jugará un Arthur Fils que ya está plenamente recuperado de los problemas que vivió la pasada temporada y un Tommy Paul que aparece, ahora mismo, como el gran favorito de los cuatro.

También, en este miércoles, se completarán las semifinales femeninas en el Miami Open 2026 después de Coco Gauff y Karolina Muchova se hayan confirmado como la otra. En este sentido, Aryna Sabalenka parte como clara favorita ante la norteamericana Hailey Baptiste. Más igualdad se prevé en el duelo que abre la jornada entre Elena Rybakina y Jessica Pegula.

Orden de juego Miami Open miércoles 25 de marzo 2026

STADIUM

Elena Rybakina-Jessica Pegula (18:00 horas)

Martín Landaluce-Jiri Lehecka (No antes de las 20:00)

Aryna Sabalenka-Hailey Baptiste (No antes de las 00:00)

Tommy Paul-Arthur Fils (No antes de las 01:30)