La venganza de Alcaraz llega de la mano de Landaluce en Miami

El madrileño derrota a Korda y avanza hasta los cuartos de final donde se enfrentará a Jiri Lehecka

Martín Landaluce está imparable en este Masters 1000 de Miami. Ha podido con Sebastian Korda por un 1-6, 7-6 (6) y 6-4 con el verdugo de Alcaraz, clasificándose así en los cuartos de final. El madrileño parece imparable en Florida, siendo una de las mayores promesas del tenis español.

Landaluce no lo pasó bien al inicio

Korda tenía la intención de dictar sentencia con otro español después de poder con el número 1 del mundo, pero Landaluce ha sabido leerle para acabar ganándole tras más de dos horas y media de partido. Eso sí, el principio del partido era casi imposible saber quién iba a ser el dominante. El encuentro arrancó con máxima igualdad y ambos jugadores blindando su servicio mediante un juego agresivo. No obstante, Korda empezó a poner su ley en los intercambios largos, logrando el primer quiebre para colocarse 4-2. Un golpe anímico que pareció descentrar a Landaluce, quien acumuló errores no forzados hasta ceder su saque y cerrar el set 6-2.

Renaciendo de sus cenizas

El segundo parcial reveló la madurez de Landaluce, quien lejos de hundirse, resistió el empuje de Korda manteniendo su servicio con firmeza. El intercambio de golpes llevó el marcador hasta un 4-4 crítico. En ese tramo, el español rozó la rotura con un 15-30 que no pudo materializar, pero no perdió los nervios. La resolución llegó en un tie break donde el madrileño consiguió llevar los compases del juego.

Tras ponerse el marcador en tablas en el segundo set, el estadounidense solicitó asistencia médica por problemas de espalda. Una situación que el español supo aprovechar, rompiendo el servicio del verdugo de Alcaraz para colocarse 2-0. Parecía tener el control absoluto de los peloteos, pero Korda, jugándoselo todo a una carta pese a los masajes del fisio, logró devolver el quiebre e igualar 3-3. Aunque los nervios aparecieron momentáneamente en el bando español, Landaluce recuperó su mejor versión justo a tiempo para colocarse 5-4. En el juego definitivo, desplegó un tenis de altísimo nivel para sellar la rotura y una victoria histórica. Este triunfo le otorga su mejor ranking personal y lo deja a las puertas del top 100. Ahora espera en cuartos a Jiri Lehecka, que ha tenido un partido también ajustado contra Taylor Fritz que se resolvió en el tercer set por 6-4, 6-7(7), 6-2. El número 21 del mundo no se anda con chiquitas después de ganar al top 10, por lo que a Landaluce le queda por delante un reto aun mayor.