Martín Landaluce ya es el rey del Miami Open

El tenista español da una de las grandes sorpresas de la jornada al derrotar al cabeza de serie número 17; derrota de Roberto Bautista, sufrimiento de Sabalenka y campanada de Tsitsipas

Se retiró Cristina Bucsa por lesión, perdió Roberto Bautista ante Khachanov, pero el Miami Open 2026, en general, sonríe a los tenistas españoles, sobre todo a los jóvenes. Dani Mérida no pudo acceder al cuadro final, pero los dos que lo han hecho desde la previa están dando que hablar.

Rafa Jodar ganó en primera ronda y se aseguró, con ello, estar en el Top-100 a la conclusión del este segundo Master 1.000 del año. Y su paisano Martín Landaluce fue más allá y ya se encuentra en tercera ronda en Florida.

El tenista madrileño, que ya había sorprendido en primera ronda al norteamericano Marcos Girón, dio el zarpazo en segunda y derrotó al decimoséptimo cabeza de serie y 25 del mundo, un Luciano Darderi que acabaría claudicando en tres sets ante la regularidad del español.

Martín Landaluce tiene una relación especial con el Miami Open y lo ha demostrado una vez más. El español se mostró muy seguro y agresivo, conectó 40 puntos ganadores y acabó superando a Darderi por 6-3, 6(4)-7 y 6-4.

Roberto Bautista, el primer español eliminado

No podrá enfrentarse en tercera ronda a Roberto Bautista, ya que el castellonense cayó ante uno de los jugadores más en forma del momento, el ruso Karen Khachanov. El subcampeón olímpico en Tokio 2020, decimocuarto favorito en el Miami Open, superó por un doble 6-3 al español, que lo intentó todo, pero no encontró fisuras en su oponente.

Bautista se convierte así en el primer español eliminado en Miami, donde hasta ahora, el tenis español está brillando a gran altura. En primera ronda se había deshecho del australiano James Duckworth, aunque el muro de Khachanov fue demasiado alto.

La lluvia marcó un día más el Miami Open 2026 y ocho partidos se aplazaron a este sábado, entre ellos los de Badosa y Jodar. Y a Sabalenka la mandaron a una pista secundaria para que el partido entre Alcaraz y Fonseca no se retrasara demasiado.

Sabalenka, apartada y con apuros

Ya fuera por eso, por sus propios errores o por las ganas de la estadounidense Ann Li, la realidad es que la número uno del mundo sufrió mucho para sacar adelante su encuentro por 7-6(5) y 6-4 en 1 hora y 43 minutos.

También sufrió Coco Gauff ante la italiana Cocciaretto, quien tuvo, incluso, ventaja en el último set ante la estadounidense, aunque finalmente sería ésta la que remontaría y ganaría por 3-6, 6-4 y 6-3.

Tsitsipas da la sorpresa y Fritz sufre

En cuanto a los partidos que cerraron la jornada del viernes en el cuadro masculino, Taylor Fritz también tuvo que jugar tres sets para superar su debut ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, al que derrotó por 6-3, 6-7(2) y 6-3.

Y Stefanos Tsitsipas ofreció un nivel que no mostraba hace tiempo para dar la campanada de la jornada ante un Alex de Miñaur que llegaba a Miami como quinto favorito. El griego se mostró muy regular y derrotó en dos sets al australiano por 6-3 y 7-6(3). Su rival en tercera ronda será el francés Arthur Fils.