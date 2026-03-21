Doble sorpresa en el Miami Open 2026 y primera lesión española

La cántabra Cristina Bucsa, que partía como cabeza de serie en el Miami Open 2026, se retira en su duelo ante Starodubtseva

Tras una jornada el jueves espectacular para el tenis español, Cristina Bucsa no pudo mantener la tendencia y se despidió del Miami Open 2026 después de retirarse mediado el segundo set cuando perdía por 2-6 y 2-3 ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva.

La jugadora cántabra sufría problemas desde el inicio y ya pidió la atención médica en el primer set cuando perdía por 5-2. Bucsa aguantó a ver si tenía opciones en el segundo y eso le permitía recuperarse en las horas de descanso, pero Starodubtseva no le dio ningún respiro, rompió de nuevo el saque de la española con 2-2 en la segunda manga y, ahí, Bucsa decidió parar.

No se sabe los problemas que atraviesa Bucsa, pero está claro que no era su día. No estuvo al nivel de los últimos partidos, mal con su saque y muy irregular en las pocas opciones que, al resto, le concedió su rival.

Sacan a Sabalenka de la pista central

Todo en una jornada marcada, una vez más, por la lluvia y en el que la organización cambió de pista y sacó a la número uno, Aryna Sabalenka, de la Central para no retrasar demasiado el debut de Carlos Alcaraz en el Miami Open 2026.

Pese a ello y a que se pudo empezar a jugar tras un par de horas de retraso, ocho partidos se aplazaron al sábado, entre ellos los de los españoles Paula Badosa y Rafael Jódar. La catalana jugaba este viernes ante la estadounidense Iva Jovic, 17 del mundo; mientras que el joven tenista madrileño lo hacía con el australiano Aleksandar Vukic (nº 93 del ránking). También se han visto aplazados los debuts de debut de Naomi Osaka, Qinwen Zheng o Madison Keys, entre otros.

Casper Ruud y Jack Draper, sorprendentes derrotados

En los que sí se pudieron jugar en este arranque de la jornada del viernes ya se dieron las primeras sorpresas. En especial, la derrota del undécimo cabeza de serie, el noruego Casper Ruud, que cayó frente al joven estadounidense Ethan Quinn por 6-4 y 7-6(7).

El otro resultado que cambia el cuadro masculino, aunque éste más previsible, fue la derrota de Jack Draper, quien cedió ante el gigante Reilly Opelka tras dos 'tie breaks' por 7-6(3) y 7-6(0). Sebastián Báez, por su parte, cayó de forma contundente frente al australiano Adam Walton por un doble 6-2.

En el cuadro femenino, también hubo eliminaciones de cabezas de serie, como la checa Noskova a manos de la rumana Cirstea (6-2, 3-6 y 6-4) o la danesa Clara Tauson, que se retiró por lesión en el tercer set en su partido frente a la británica Katie Boulter.