Carlos Alcaraz calienta el próximo duelo con Sinner: ''Vamos a intentar que ocurra en Miami''

El murciano sabe que los espectadores están deseando vivir en este 2026 su primer enfrentamiento con el italiano

Cuatro meses de sequía son demasiados para la rivalidad que domina el tenis mundial. Tras un 2025 con seis enfrentamientos - quedando 4-2 para el murciano- y tres finales de Grand Slam, incluyendo la épica batalla de Roland Garros, aún no se ha visto las caras este año con Sinner. La irregularidad ha impedido el duelo: Sinner tropezó pronto en Australia y Doha, mientras que Carlitos en su oportunidad más reciente cedió ante Medvedev. El circuito aguarda con ansia el reencuentro de sus dos grandes referentes.

La hipotética final en Miami

El Miami Open se presenta como el escenario idílico para romper la sequía, con una hipotética final el próximo 29 de marzo en el horizonte. El torneo evoca el recuerdo de su duelo desde hace tres años, una batalla nocturna de alto voltaje donde Sinner se impuso 6-7. 6-4 y 6-2. Uno de sus mejores choques junto al del US Open 2022 o la final de Roland Garros 2025.

El propio Alcaraz ha reconocido a Sky Sport que el circuito y el público necesitan este reencuentro. Tras meses de caminos cruzados, Florida podría ser el lugar donde las dos mejores raquetas del mundo vuelvan a medir sus fuerzas y el murciano ha recordado aquel duelo de 2023: ''Fue un partido muy complicado, donde hubo muchos momentos en los que yo iba arriba y pude haber ganado, otros momentos en los que él me pudo ganar el primer set y haberse hecho con el partido en dos sets perfectamente''.

Un encuentro para el recuerdo entre Alcaraz y Sinner

''El nivel de ese partido fue súper alto, la gente lo disfrutó muchísimo. Hubo muchos nervios de la gente que me animaba a mí y de la que animaba a Sinner. Pero ese famoso punto que ambos jugamos es el ejemplo perfecto para definir el nivel que mostramos cada vez que jugamos entre nosotros. Fue un partido bonito y, al mismo tiempo, difícil de jugar, pero lo tengo marcado como un buen partido de ambos'', comentaba sobre aquel partido en Miami para el recuerdo.

''Obviamente es por lo que jugamos y trabajamos. Siempre intentamos estar al 100% para llegar a ese momento. La gente ya quiere ver otro partido entre nosotros y vamos a intentar que ocurra en Miami. Ya estuvimos muy cerca en Indian Wells y veremos aquí, pero ojal�� y que se de esa final, que es la que me gusta'', concluía un Carlitos deseoso ansioso por volver a encontrarse con Jannik Sinner en una final.