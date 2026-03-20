Carlos Alcaraz debuta en Miami ante la amenaza emergente de Fonseca

El murciano se enfrentará al brasileño, en uno de los partidos más esperados contra un auténtico nuevo talento

Joao Fonseca es la gran esperanza del tenis brasileño y uno de los nombres que más está dando de que hablar en el circuito. A sus 19 años, ya ha demostrado que tiene la chispa necesaria para estar en la élite. Que mejor bienvenida para Carlos Alcaraz al Open de Miami, en el que debutará el viernes y en el que se enfrentará al joven de 19 años que acaba de ganar a Faian Marozsan por 6-4, 3-6 y 6-2.

Joao Fonseca, imparable

El carioca tuvo un 2025 de explosión total, empezando fuera del top 100 y terminando el año como el 24 del mundo. Un año maravilloso para Joao Fonseca, que ese año se llevó el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Basilea. Pero no se quedó solo con eso, ya que culminó coronándose como campeón de las Next Gen ATP Finals en Yeda, un torneo que también se llevaron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner antes de dar el salto a lo más alto del ranking.

Ahora, tras una gira sudamericana algo gris donde los resultados no terminaban de acompañar, Fonseca parece haber encontrado su vuelo en el cemento estadounidense. El joven es considerado como el legado de Carlos Alcaraz y Sinner, siendo la derecha más rápida de todo el circuito según los datos de Tennis Channel. El brasileño no puso nada fácil los cuartos de final a Jannik Sinner, forzando al italiano a decidir ambos sets en el tie-break.

El cara a cara contra Alcaraz

Eso sí, el morbo está servido para el partido de Carlitos en su debut en el Miami Open. Alcaraz, en un gesto que algunos han interpretado como un guiño o una predicción a su futuro rival, compareció ayer en rueda de prensa luciendo la camiseta que Brasil vestirá en el próximo Mundial. Este será el primer cara a cara oficial entre ambos. El murciano sabe que no se enfrenta a un tenista cualquiera, sino al hombre que golpea con la derecha más fuerte que nadie en el circuito. Si Fonseca logra mantener el nivel de acierto que mostró ante Sinner, estamos ante un duelo que podría marcar el inicio de una de las grandes rivalidades de la próxima década.

''Yo diría que Sinner porque me gusta jugar agresivo. Mi revés es más consistente que mi derecha aunque este golpe es mi principal arma. Tengo un buen saque y las piernas muy delgadas. Es por eso que en Brasil me llaman el pequeño Sinner'', comentaba en una entrevista con Marca en 2023. Ahora solo queda ver si las intuiciones se acaban cumpliendo y si será la tercera pata de un Big Three moderno.