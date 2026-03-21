Carlos Alcaraz se olvida de Goffin

En el mismo escenario donde hace un año tocó fondo, Alcaraz supera con solvencia y solidez a Joan Fonseca, pese a tener el público en contra

Carlos Alcaraz gana con todo a favor y también cuando el público está en contra. El tenista español se sobrepuso a un difícil debut en el Miami Open 2026 ante el llamado ser uno de sus grandes rivales en el futuro, Joao Fonseca. Lo hizo con un juego sólido y con solvencia, con un doble 6-4 en el que no dio opciones a su rival, más rodado en el torneo por su partido ante Marozsan y que contó con el apoyo de la grada, que se volcó con el más 'débil'.

Miami fue, hace un año, el final de su pesadilla y el punto de inflexión que le ha llevado a dominar el tenis mundial en los doce últimos meses y Alcaraz quiere saldar esa cuenta. También fue allí donde ganó su primer torneo importante en 2022, pero desde entonces han sido más las desventuras que las alegrías.

Ante Fonseca resolvió ese complicado debut en apenas hora y media, con una agresividad que le hizo casi doblar a su rival en puntos ganadores, 26 a 14, lo que acabaría marcando la diferencia en los puntos clave del encuentro.

Carlos Alcaraz contó con la tranquilidad de estar con ventaja desde el inicio de cada set. En el primero rompió en el segundo juego y, en el segundo, repitió su 'break' a la primera oportunidad que le dio Fonseca.

Carlos Alcaraz ejerce de veterano

El brasileño tuvo opciones de equilibrar la balanza a mitad de cada set, que fueron un calco uno del otro, pero, ahí, Alcaraz se mostró muy seguro, enlazó buenos saques y evitó el problema.

"Ha sido muy difícil jugar contra Joao (Fonseca). Es un jugador muy talentoso y uno de los mejores jugadores del tour", señalaba el español en plena pista, una visión que corroboraría luego, cuando señaló que aún le falta madurez propia que le dan los años al máximo nivel. "Él me recuerda mucho a cuando yo tenía su edad y estaba dándome a conocer. A veces falla algunos tiros o a veces falla pelotas muy fáciles porque no elige el golpe correcto, la bola adecuada en ciertas situaciones. Estoy seguro de que lo va a lograr", indicaba el español.

El tenista español reconoce el talento de Fonseca

"Con otros jugadores simplemente soy capaz de devolver la siguiente bola y volver a entrar en el punto. Pero contra él fue una historia totalmente diferente. Da la sensación de que puede hacer un ganador desde cualquier parte", añadía el de El Palmar.

Joao Fonseca, que puso hace unos días contra las cuerdas a Jannik Sinner, ante el que tuvo varias bolas de set, sólo tuvo que aceptar la derrota cuando Caros Alcaraz, con un saque directo, finiquitó el partido y dejó en el olvido la derrota sufrida ante Goffin hace un año.

Ahora, el tenista murciano se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, un especialista en esta superficie que ganó en segunda roda, sin dificultad, al argentino Camilo Ugo Carabelli.