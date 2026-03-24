Miami Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 24 de marzo con Sinner, Landaluce, Zverez…

Landaluce se enfrenta al verdugo de Alcaraz, Korda, en una jornada del Miami Open 2026 donde se juegan todos los octavos de final masculinos

Martín Landaluce, el único español que queda en competición en el Miami Open 2026, tratará de vengar la derrota sufrida por Carlos Alcaraz el domingo. Se enfrenta al verdugo del murciano, un Sebastián Korda que está jugando a un nivel altísimo en estas últimas semanas y que tratará de mantener la inercia ante el madrileño.

El joven tenista español de 20 años no tiene nada que perder, pues ya ha alcanzado mucho más de lo que podía esperar cuando partía en la fase previa fuera de los favoritos y como 155 en la clasificación mundial. De momento ya ha ganado a dos Top-20 (Darderi y Khachanov), algo que no había hecho nunca, y se ha metido en cuarta ronda, algo que no conseguía nadie con su ránking desde 2009. De momento se ha situado el 123, pero de ganar hoy, Landaluce rozaría el Top-100 y, con ello, la clasificación directa para Roland Garros.

Será el partido que abra la jornada en la pista Grandstand, la segunda en importancia en el Miami Open 2026. No será el único español presente en esta jornada, aunque el otro es en el cuadro de dobles, ya que Marcel Granollers y Horacio Zeballos se enfrentan a Theo Arribage y Albano Olivetti, también, a las 16:00 horas.

Sinner, que pasó por encima de Moutet, la pasada madrugada, cierra la jornada matutina en la pista central (Stadium) ante el norteamericano Alex Michelsen. También en esa pista se vivirá un interesante duelo en el cuadro masculino entre Jiri Lehecka y la máxima esperanza local, Taylor Fritz; y la cerrara Alexander Zverev, quien se enfrenta al francés Quentin Halys.

Este martes se completan los octavos de final masculinos en el Miami Open 2026, donde también se vivirán duelos tan interesantes como Terence Atmane-Frances Tiafoe o Ugo Humbert-Francisco Cerúndolo.

En el cuadro femenino, Coco Gauff y la gran sensación del torneo, Victoria Mboko, también tienen cita en una jornada de mucho nivel en Miami, lógico a las alturas de torneo en el que ya estamos.

Orden de juego Miami Open martes 24 de marzo 2026

STADIUM

Jiri Lehecka-Taylor Fritz (17:00 horas)

Victoria Mboko-Karolina Muchova (No antes de las 19:00 horas)

Alex Michelsen-Jannik Sinner (No antes de las 21:00 horas)

Belinda Bencic-Coco Gauff (No antes de las 00:00 horas)

Quentin Halys-Alexander Zverev (No antes de las 01:30 horas)

GRANDSTAND

Sebastian Korda-Martin Landaluce (16:00 horas)

Valentin Vacherat-Arthur Fils (A continuación)

Tomas Etcheverry-Tommy Paul (No antes de las 19:00 horas)

Terence Atmane-Frances Tiafoe (No antes de las 21:00 horas)

Ugo Humbert-Francisco Cerúndolo (No antes de las 00:00 horas)

BUTCH BUCHHOLZ

Xinyo Jiang/Yifan Xu-Katerina Siniakova/Taylor Townsend (16:00 horas)

Sofia Kenin/Liudmila Samsonova-Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (A continuación)

Storm Hunter/Jessica Pegula-Mirra Andreeva/Victoria Mboko (A continuación)

PISTA 1

Marcel Granollers/Horacio Zeballos-Theo Arribage/Albano Olivetti (16:00 horas)

Harri Heliovaara/Henry Patten-Santiago González/David Pel (A continuación)

Evan King/John Peers-Christian Harrison/Neal Skupski (A continuación)