Jannik Sinner amenaza el número 1 de Carlos Alcaraz tras su caída en Miami

La derrota de Carlitos deja al italiano a tiro del liderato de ranking ATP antes de la gira de tierra batida

La caída de Carlos Alcaraz en el Miami Open ha sido mucho más que salir prematuramente del Masters 1000. Ahora la pelota está en el tejado de Jannik Sinner, que ve la oportunidad perfecta de volver a hacerse con el número 1 que tanto ansia. El murciano poco más puede hacer que descansar hasta el inicio de la gira de tierra por Europa, con sus 13.590 puntos en su bolsillo, mientras que el italiano acecha con 11.450 puntos.

Montecarlo se señala en el calendario

El panorama del ranking ATP se ha puesto muy interesante, con la vista puesta en la gira de tierra bastida. Todo gira en torno a la decisión que tome Carlos Alcaraz sobre su participación en Montecarlo. El murciano afronta un reto importante, ya que debe defender los 1.000 puntos obtenidos como campeón de la edición anterior. Si no lograra revalidar el título, su casillero se quedaría en 12.590 puntos antes de empezar la competición.

Esta situación abre una ventana de oportunidad estratégica de Jannik Sinner. El italiano podría asaltar la cima del tenis mundial si logra un buen desempeño previo en Miami, donde alcanzar los cuartos de final ya le otorgaría opciones matemáticas. Si tras ese resultado el italiano se corona en El Principado, sumaría los puntos necesarios para alcanzar los 12.600. En este escenario, superaría a Alcaraz por un margen mínimo de 10 puntos, forzando al murciano a competir directamente en Mónaco para proteger su liderato.

La presión aumenta considerablemente si Sinner logra levantar el trofeo en Miami, ya que llegaría a los 12.400 puntos. Bajo este supuesto, la brecha entre ambos se reduciría a apenas 190 puntos antes del primer Masters 1000 de arcilla. Con una distancia tan corta, Jannik tendría el control total de su destino: una victoria en Montecarlo que le garantizaría matemáticamente el número 1 del mundo, sin depender de otros resultados.

No se sabe si Sinner y Alcaraz participarán

La incertidumbre marca el inicio de la gira de tierra batida, ya que ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner tienen garantizada su presencia en Montecarlo. El murciano llega con con un desgaste tras un comienzo de año muy intenso, mientras que Darren Cahill, entrenador del italiano, ya ha cuestionado la idoneidad de este torneo por la exigente transición desde la pista dura de Miami. Todo dependerá de cómo terminen físicamente en Florida, los resultados de Jannik allí dictarán si tiene opciones reales de asaltar el número 1 mundial en el Principado o si ambos optan por descansar para priorizar el resto de la temporada de tierra.