Carlos Alcaraz tras caer en Miami: ''Mis rivales juegan sin nada que perder''

El murciano se abre en canal tras su dolorosa derrota contra Korda, siendo sincero y confesando que en el partido ''ha habido momentos muy reñidos que no he sabido aprovechar''

Noche triste para Carlos Alcaraz. El murciano fue derrotado en la tercera ronda del Miami Open 2026 ante Sebastian Korda por 6-3, 5-7, 4-6. No obstante, el de El Palmar ha querido hacer autocrítica tras la derrota, además de confesar que necesita un descanso. Y es que el comienzo de temporada fue bastante intenso: Carlitos sumó a su palmarés el Open de Australia y el torneo de Doha, aunque cayó en las semifinales de Indian Wells poco después. Un calendario exigente que parece que le ha pasado factura.

Korda puede con Alcaraz

''Creo que ha sido un partido difícil, por supuesto. Creo que Sebi ha estado increíble hoy. Ha jugado de maravilla. Ha habido muchos momentos muy reñidos en los que yo simplemente no he sabido aprovecharlos. Creo que él ha estado mejor en esos puntos, en esos momentos. Diría que esa ha sido la clave del partido. Así que, enhorabuena a él. Creo que se lo merece'', comentaba Alcaraz en la rueda de prensa post partido.

Eso sí, también ha sacado algo positivo de la derrota: ''Bueno, creo que simplemente he jugado un buen partido, se podría decir. Solo hubo algunos momentos en los que creo que él jugó de maravilla y yo no logré un buen punto. Hubo muchos 30-30, 40-40 y ventajas que simplemente no conseguí aprovechar. Pero, obviamente, hay que tener en cuenta el otro lado de la red. Creo que en ese punto Sebi jugó de forma magnífica, a un nivel increíble. Con mi equipo, hablamos un poco. Vimos en todas las partes, en todo el partido, lo que hice muy bien y lo que hice bien''.

Todos contra Carlitos

''Bueno, creo que eso es evidente cuando te encuentras en esa situación. Es obvio que cuando estás ganando torneos y tienes un gran balance de victorias y derrotas todo resulta más fácil en cuanto a la presión que sienten los rivales, los jugadores que se enfrentan a mí o a los mejores del mundo. Sí, eso es lo que siento. Siento que tienen más que ganar que que perder en esos partidos'', comentaba el actual número 1 del mundo sobre los rivales que se encuentran en el camino contra él. ''Por eso, en algunos momentos o durante casi todo el partido, juegan sin presión. Esa es la sensación que tengo después de cada partido. No pienso en mi propia presión. No la siento en absoluto. Estoy intentando jugar lo mejor posible. Obviamente, los jugadores contra los que juego, creo que no tienen la presión que suelen tener cuando juegan contra otro jugador'', completaba.

''Probablemente me vaya a casa, algo que me hace mucha ilusión, para pasar unos días relajándome con mi familia y mis amigos. No sé cuánto me va a dejar descansar y tener días libres mi equipo. De repente, volveré a la rutina, volveré a la pista. La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina. Tengo unos torneos muy buenos y estoy deseando jugar allí. Sí, ahora mismo lo que tengo en mente es tomarme unos días libres, desconectar, recargar las pilas, estar listo y en buena forma para la temporada de tierra batida. Necesito volver a sentir el deseo de salir a jugar'', contaba sobre su agenda para los próximos días Alcaraz, admitiendo que necesita un descanso tras tres meses bastante intensos.