Alcaraz - Korda en directo: tercera ronda de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami

Carlos Alcaraz 3-6 y 2-3 Sebastián Korda

Juego Alcaraz, salva el momento de no retorno: Derecha cruzada increíble para ponerse con ventaja y error del americano para cerrar el juego

40-40 La salva con un error de Korda en el segundo saque del español

30-40 Y tras un gran punto llega el error, otra opción de 'break' para Korda, que no se va ni un momento del partido mientras su rival está jugando casi siempre con segundos

30-30 ¡Brutal! Vaya globo de Alcaraz, parecía que tenía perdido el punto, pero su golpe dio en la línea

15-30 Salva por ahora un momento crítico pese a jugar con segundo saque, pero aún pierde el juego

0-30 (Saca Alcaraz) Dos errores de Alcaraz seguidos, que ahora mismo parece fuera del partido