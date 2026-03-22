Alcaraz - Korda en directo: tercera ronda de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami
No antes de las 19:20 dará comienzo el encuentro que enfrentará a Carlos Alcaraz y el estadounidense Sebastian Korda en Miami
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Carlos Alcaraz 3-6 y 2-3 Sebastián Korda
Juego Alcaraz, salva el momento de no retorno: Derecha cruzada increíble para ponerse con ventaja y error del americano para cerrar el juego
40-40 La salva con un error de Korda en el segundo saque del español
30-40 Y tras un gran punto llega el error, otra opción de 'break' para Korda, que no se va ni un momento del partido mientras su rival está jugando casi siempre con segundos
30-30 ¡Brutal! Vaya globo de Alcaraz, parecía que tenía perdido el punto, pero su golpe dio en la línea
15-30 Salva por ahora un momento crítico pese a jugar con segundo saque, pero aún pierde el juego
0-30 (Saca Alcaraz) Dos errores de Alcaraz seguidos, que ahora mismo parece fuera del partido
Carlos Alcaraz 3-6 y 1-3 Sebastián Korda
Juego Korda: está muy firme con su saque y así es difícil; 'ace' para confirmar el break anterior
Iguales: Otro saque le soluciona la papeleta y se pone con ventaja, pero luego no es capaz de cerrar el juego en la red
40-40 La salva Korda, que está muy sólido con su servicio y le está resolviendo cualquier complicación
30-40 Derechazo de Carlos Alcaraz, que cuenta con su tercera bola de break en este partido
30-30 Iguala el juego tras un error de korda y un golpe ganador del español con segundo saque de su rival
30-0 (Saca Korda) Buen saque y derecha paralela ganadora; a continuación, un 'ace' para el americano
Carlos Alcaraz 3-6 y 1-2 Sebastián Korda
¡Break para Korda! Se va al descanso con ventaja y con Alcaraz muy tocado
30-40 Brutal resto de Sebastian Korda y bola de break para el norteamericano
30-30 Gran servicio abierto del español, que no devuelve su rival; pero vuelve a igualar el juego con dos derechas de Korda increíbles; toca sufrir...
15-15 (Saca Alcaraz) Korda se pone 0-15 tras un revés cortado que Alcaraz deja en la red; iguala con un saque a la línea el español
Carlos Alcaraz 3-6 y 1-1 Sebastián Korda
Juego Korda, que sigue muy sólido con su saque y Alcaraz tiene que hacer proezas para ganar cada uno de sus puntos al resto; de momento no tiene fisuras el tenista local
40-30 Gran servicio y cierra el punto en la red el estadounidense
30-30 Error no forzado de Korda, al que ahora está presionando más Alcaraz; aunque luego lo resuelve todo con su servicio
15-15 (Saca Korda) Korda, como casi siempre, empieza sacando muy bien, pero Alcaraz equilibra el juego con un passing cruzado cuando su rival subía a la red
Carlos Alcaraz 3-6 y 1-0 Sebastián Korda
Logra llevarse el juego tras un mal resto del tenista norteamericano
40-15 Alcaraz se ha soltado con otro puntazo, aunque pierde la primera opción para cerrar el juego
30-0 (Saca Alcaraz) Un 'ace' para empezar y un globo marca de la casa en una contradejada para ponerse con ventaja en el juego
Carlos Alcaraz 3-6 Sebastián Korda
Primer set para Sebastian Korda. El norteamericano ha sacado muy bien y apenas ha cometido errores -la mitad que el español-, lo que le ha permitido dominar con su saque. Y también ha sabido aprovechar la opción que le ha dado Alcaraz, ha roto y ha cerrado el set con su saque.
Alcaraz está muy incómodo, se le ve en la cara, en los comentarios y en el juego. Debe buscar algo para cambiar el rumbo del encuentro
Carlos Alcaraz 3-6 Sebastián Korda
Cierra el set Sebastian Korda con un 'ace'
40-30 Punto de set de Korda, gran servicio del americano al que no puede contestar el español
30-30 Ataca Alcaraz, pero la bola se le va ligeramente fuera; equilibra el juego con un passing paralelo
15-15 (Saca Korda) Puntazo de Alcaraz para empezar, que cierra con una derecha invertida; iguala Korda con un gran saque al centro y error del español
Carlos Alcaraz 3-5 Sebastián Korda
¡Break de Sebastian Korda! Gran resto del norteamericano y ahora sacará para ganar el set
15-40 Error del español con su derecha, sigue sin estar cómodo; y gran dejada de Korda para ponerse con dos bolas de break
15-15 (Saca Alcaraz, bolas nuevas) Y empieza con doble falta el español; pero lo soluciona rápido con un saque a la T
Carlos Alcaraz 3-4 Sebastián Korda
Juego para Korda. Buen saque del de Bradenton, en un punto que cierra con una derecha paralela; y cierra el juego con un punto forjado con oro gran servicio
30-30 Buen resto de Alcaraz, que levanta el puño; iguala Korda tras una largo peloteo en el que Alcaraz acaba mandando la bola a la red
15-15 (Saca Korda) Se repite lo visto tantas veces, Korda empieza con un punto de saque y, a continuación, se encuentra un resto a los pies que no puede levantar
Carlos Alcaraz 3-3 Sebastián Korda
Juego para Carlos Alcaraz, que lo cierra con un servicio abierto que su rival manda fuera
40-30 Alcaraz no está cómodo, pero es un genio, se la juega y manda la bola a la línea
30-30 Kordaataca el revés de Alcaraz y provoca su error; el español está incómodo y eso se traduce en otro fallo no forzado
30-0 (Saca Alcaraz) Buen servicio al revés del americano, que éste manda fuera; repite con el segundo saque para poner la directa en el juego
Con este golpe maestro salvó Alcaraz la única bola de break que ha tenido en contra hasta ahora
Carlos Alcaraz 2-3 Sebastián Korda
Juego Korda. Saca de la pista al español y le manda una bola cruzada que no puede devolver Alcaraz para ponerse 40-30; cierra el juego con un smash tras otro gran saque
30-30 Tras ese gran punto llega un nuevo error no forzado del muciano, aunque luego lo compensa con un brutal resto a los pies que no puede levantar Korda
15-15 (Saca Korda) Gran punto del de Florida, con un revés paralelo al que no puede llegar Alcaraz; iguala el español con una dejada espectacular desde el fondo de la pista
Carlos Alcaraz 2-2 Sebastián Korda
Juego Alcaraz, el más cómodo hasta el momento, lo ha cerrado con un saque centrado al que no ha podido responder el norteamericano
40-15 Otro buen saque del español y Korda sólo puede tocarla, sin precisión; derecha ganadora para ponerse con dos puntos de igualar el set
15-15 (Saca Alcaraz) Buen servicio para empezar, que le permite cerrar el punto con una gran derecha; error de revés no forzado del español a continuación
Carlos Alcaraz 1-2 Sebastián Korda
Juego para Korda que salva con dos saques, entre ellos un tercer 'ace' una situación muy complicada; se van al descanso sin perder su saque
Iguales: la salva Korda, pese a que jugaba con segundo, arriesgó el español buscan el winner y se le escapó por poco
Ventaja Alcaraz: gran resto del español y mejor volea para volver a tener ventaja en este juego; segunda bola de rotura
Iguales: Lo salva Korda con un 'ace', en segundo que consigue en este juego el de Bradenton
Ventaja Alcaraz y primer punto de break para el murciano tras llevarse un punto muy trabajado que cierra en la red
40-40 Gran saque de Sebastian Korda, que no puede devolver su rival; y cuando iba a cerrar el juego, otro globo del español le supera por arriba
30-30 Logra iguala el jugador estadounidense, aunque necesita dos 'smash' para poder cerrar el punto
15-30 Puntazo marca de la casa de Alcaraz, dejada increíble de Korda y llega el español para hacer una contradejada cruzada, de nuevo tomaventaja, como en el primer juego
15-15 (Saca Korda) 'Ace' del americano para empezar con un saque muy abierto; resto a los pies de Alcaraz ante la subida de su rival e iguala el juego
Carlos Alcaraz 1-1 Sebastián Korda
Juego Alcaraz, dos buenos saques le han permitido sacar adelante una situación muy complicada y equilibra el set
40-40 ¡Increíble Alcaraz! Parecía tener el punto perdido -y el juego-, Korda ataca a la red y el español coloca un globo pese a llegar muy forzado
30-40 ¡Peligro! Bola de break para Korda, gran passin paralelo que ha dejado clavado a Carlos Alcaraz
30-30 Otro gran servicio del español, al que llega muy forzado el estadounidense; buena derecha a continuación de Korda, que mete presión a Alcaraz
15-15 (Saca Alcaraz) Buen servicio del murciano, que Korda no lo puede devolver; pero sí lo hace con el siguiente punto, un resto al que no puede llegar el español
Carlos Alcaraz 0-1 Sebastián Korda
Cierra el juego con un gran saque, aunque se ha llevado su primer susto con el 15-30 a favor de Alcaraz
40-30 Korda domina el punto y provoca el error de revés del español
30-30 Otro error no forzado de Korda, que está siendo muy agresivo; iguala atacando el revés del español
15-15 (Saca Korda) Buen saque para empezar el norteamericano, pero falla luego una volea fácil y equilibra el juego
Los jugadores están listos, esto va a empezar...
La diferencia de ránking, títulos, palmarés... es muy favorable a Alcaraz, pero Korda ha ganado dos de sus tres títulos en pista rápida, es la superficie donde mejor se desenvuelve
Alcaraz y Korda se han enfrentado en cinco ocasiones, con cuatro triunfos para el español y uno del norteamericano, pero es la primera vez que se enfrentan en pista dura y al aire libre
Acaba de entrar Carlos Alcaraz en la pista Estadio del Miami Open, en el mismo lugar donde ganó su primer Master 1.000, hace cuatro años ya...
Ya ha acabado el paertido que le precedía, en el que Taylor Fritz ha hecho valer su condición de favorito ante el gigante Opelka (6-2 y 6-3); según el orden de juego, Alcaraz viene a continuación
Carlos Alcaraz saltará a la pista del Hard Rock Stadium con un objetivo claro: sellar su pase a los octavos de final en Miami. Tras una victoria contundente frente a Fonseca en su debut, el murciano llega con mucha confianza para medir fuerzas con Sebastian Korda. Aunque el estadounidense juega en casa, Alcaraz parte como el gran candidato para seguir avanzando en este Masters 1000
¡¡Hola y buenas tardes a todos, bienvenidos a este minuto a minuto!! Si todo va según lo previsto, el partido de Carlos Alcaraz contra Sebastian Korda debería de comenzar en poco menos de media hora
El Master 1000 nos regala un duelo de altura entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda en la tercera ronda. El murciano llega a esta cita en un estado de forma que asusta, habiendo firmado un inicio de año casi perfecto. Tras conquistar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, Alcaraz aterrizó en Florida con un balance de 16 victorias y una sola derrota, sufrida recientemente ante Medvedev en las semis de Indian Wells. En su debut aquí, despachó a Joao Fonseca con un sólido doble 6-4, demostrando que el traspié en el desierto ya es historia.
Al otro lado de la red estará un Sebastian Korda que siempre es una amenaza en estas superficies. El estadounidense, actual número 36 del mundo, viene de pasar por encima de Camilo Ugo Carabelli con un contundente 6-0 y 6-3. Korda ya sabe lo que es ganar un título este año tras su éxito en Delray Beach y parece haber recuperado esa fluidez en su tenis que lo hace tan peligroso cuando está inspirado. En el cara a cara histórico, Alcaraz lidera la serie, incluyendo victorias en Roland Garros y Queen’s, aunque Korda ya demostró en su día que puede hincarle el diente al español, como ocurrió en aquel lejano Masters de Montecarlo.