Miami Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 22 de marzo con Alcaraz, Jódar, Landaluce, Sabalenka...

Carlos Alcaraz, Martín Landaluce y Rafa Jódar juegan en una jornada del Miami Open 2026 en la que los españoles quieren seguir dando guerra

No habrá que trasnochar, por una vez, para ver a Carlos Alcaraz en los Masters 1.000 estadounidenses. El tenista murciano tiene un duro partido este domingo frente al norteamericano Sebastian Korda, pero será en la sesión de día, ya que le han puesto en el tercer turno de la central, por lo que el encuentro se disputará en todo a las 20:00 horas en territorio español.

Será un choque complicado, como el primero ante Joao Fonseca, pero que Alcaraz está capacitado para responder. De hecho, a Korda le ha ganado en cuatro de las cinco veces en las que se han encontrado y su única derrota llegó hace cuatro años, con Alcaraz muy joven yen formación.

El de Alcaraz es el partido estrella de una jornada en la que Tsitsipas vuelve a una pista central y en la que la organización del Miami Open 2026 ha compensado a la número uno Aryna Sabalenka tras quitarla de la central el viernes sobre la marcha. La bielorrusa jugará en la Pista Estadio en el horario estrella de la jornada frente a la tenista local Caty McNally.

La pista Butch Buchholz verá a los otros dos españoles que siguen vivos en Miami. Los jóvenes salidos de la previa Rafa Jódar y Martín Landaluce quieren seguir haciendo historia, pero tienen enfrente a dos duros rivales. Jódar se enfrentara al argentino Tomás Martín Etcheverry en el segundo turno de la pista, tras el choque entre la letona Jelena Ostapenko y la italiana Jasmine Paolini.

La jornada en esa pista la cerrará el choque entre Martín Landaluce y Karen Khachanov, donde el ruso aparece como claro favorito. Khachanov ya derrrotó en la ronda anterior a Roberto Bautista y quiere seguir adelante a costa de otro tenista español.

Orden de juego Miami Open domingo 22 de marzo 2026

Pista Estadio

Leylah Fernandez-Jessica Pegula (17:00 horas -hora peninsular española-)

Reilly Opelka-Taylor Fritz (No antes de las 18:00 horas)

Carlos Alcaraz-Sebastian Korda (A continuación)

Aryna Sabalenka-Caty McNally (No antes de las 00:00 horas)

Arthur Fils-Stefanos Tsitsipas (No antes de las 01:30 horas)

Grandstand

Ethan Quinn-Jiri Lehecka (16:00 horas)

Elina Svitolina-Hailey Baptiste (No antes de las 18:30 horas)

Elena Rybakina-Marta Kostyuk (A continuación)

Qinwen Zheng-Madison Keys (A continuación)

Matteo Berrettini-Valentin Vacherot (No antes de las 00:00 horas)

Butch Buchholz

Jelena Ostapenko-Jasmine Paolini (16:00 horas)

Rafa Jódar-Tomás Martín Etcheverry (A continuación)

Tommy Paul-Raphaël Collignon (A continuación)

Martín Landaluce-Karen Khachanov (No antes de las 21:00 horas)

Pista 1

Ekaterina Alexandrova-Jacqueline Cristian (16:00 horas)

Iva Jovic-Talia Gibson (A continuación)