Alcaraz - Korda: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido debut de Carlos Alcaraz en el Miami Open

Carlos Alcaraz, tras su buen debut en el Miami Open 2026 ante Joao Fonseca, tiene otro rival muy complicado en la siguiente ronda: el norteamericano Sebastian Korda

Dos rivales de generación -pese a que se llevan tres años- con un diferente desarrollo. Carlos Alcaraz y Sebastian Korda se vieron hace cinco años en la final de las Next Gen Finals, con triunfo para un imberbe español que ya apuntaba a lo que es hoy.

Fue en 2021 y Korda, tres años mayor, no pudo frenar el ímpetu con el que llegaba el joven Carlitos. Desde entonces, el hijo del mítico Petr Korda no ha podido consolidarse entre los mejores del mundo pese a que ha estado en el Top-20.

En cuatro ocasiones se han enfrentado desde esa final de 2021. En la primera, Korda 'vengó' la derrota, venciendo a Carlos Alcaraz en la tierra de Montecarlo. Tras eso, el español no ha perdido ni un set ante el norteamericano. Le venció mes y medio después en Roland Garros 2022 y repitió el pasado año, cuando se coronó campeón en la tierra parisina derrotando a Sinner. Entre medias, otra victoria para el murciano, esta vez sobre la hierba londinense de Queen's en 2023.

Será, por tanto, el primer duelo entre Alcaraz y Korda en pista dura al aire libre, ya que la vez anterior que se vieron sobre esta superficie fue en esas Next Gen Finals, que se juegan bajo techo en el mes de diciembre.

A este partido, Carlos Alcaraz llega después de encajar su primera derrota de la temporada, ante Medvedev en Indian Wells, y de vencer en su estreno en el Miami Open 2026 al joven brasileño Joao Fonseca.

Sebastian Korda, por su parte, apenas se dejó tres juegos en su debut frente al argentino Camilo Ugo Carabelli. En Indian Wells no pasó de segunda ronda, ya que cayó ante De Miñaur, pero sí que alcanzó la final hace un mes en Delray Beach, donde se proclamó campeón tras vencer a Tommy Paul. Es un aviso de lo que puede ofrecer, pues se le supone un jugador superior que el 36º del mundo, ránking que ahora ocupa.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Sebastian Korda?

El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda correspondiente a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami tendrá lugar este domingo 22 de marzo en un horario aún por confirmar. De jugar, como se prevé, en el horario estrella, el encuentro tendrá lugar en la sesión nocturna, por lo que no empezará antes de las 19:00 horas en Miami, es decir, no antes de las 00:00, hora peninsular española.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Sebastian Korda

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

Podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos de tenis a través de ESTADIO Deportivo, donde se hará una amplia cobertura mediática del Miami Open 2026 en el que participa Carlos Alcaraz.