Alcaraz: "No quería silenciar a nadie"

El tenista español jugó ante Joao Fonseca con el ambiente a favor del brasileño, lo que no fue obstáculo para que ganara su partido

Carlos Alcaraz vivió en Miami una situación extraña. Acostumbrado a tener a todos empujándole, salvo cuando se enfrenta a un jugador local, vio cómo se ponían de parte de la nueva joven realidad del ATP Tour, un Joao Fonseca que ya se ganó el año anterior al público de Florida y que, en esta ocasión, se vio alentado por ellos.

Pese a ello, Alcaraz ganó por un doble 6-4 en su debut en el Miami Open 2026, donde el año pasado tocó fondo y en el que, esta vez, ha comenzado muy firme. Pese a todo, con su habitual tono, el español mandó un mensaje conciliador y no se tomó a mal ese apoyo al contrario.

"Me gustaría decir que no es que la grada fuese contra mí, simplemente le apoyaban a él. Creo que esa es una gran diferencia", señala el tenista murciano, antes que nada, cuando le preguntaron cómo se había sentido con el público en contra.

Una vez aclarado esto, quiso también dejar claro que no se había sentido mal con esos ánimos. "Fueron bastante respetuosos la mayoría del partido. Simplemente, apoyaron a Joao cuando tenían que hacerlo. Fue fantástico, disfruté del ambiente, un ambiente así en una segunda ronda de Masters 1000... Creo que el ambiente fue increíble, la verdad. No quería silenciar a nadie", indicó sobre su moderación a la hora de celebrar los puntos.

Alcaraz no quería darle concesiones a Fonseca

Carlos Alcaraz indica que se había mentalizado para estar muy concentrado, ya que era su debut ante un jugador más rodado y que le podía complicar la vida en caso de darle algún margen. "Quería hacer mi juego, mi trabajo, y mostrar mi mejor nivel, porque sé de lo que es capaz Joao en una pista de tenis. Traté de estar concentrado, de no oír el ruido de la grada, de ir hacia delante todo el rato. Orgulloso de poder lograrlo. Al mismo tiempo, me lo pasé muy bien con un ambiente tan bueno", añadía el español.

Al tenista de El Palmar se le recordó que el día anterior había estado charlando con Luka Doncic, que metió 60 puntos en el partido de los Lakers ante los Miami Heat, y no pudo más que sonreír. "Supongo que me aproveché de su magia ayer", bromeó el murciano. "No diría que me inspiro en estas cosas cuando llego a un torneo, pero sí que admiro el hecho de tener la suerte de presenciar cosas como las que él hizo ayer, hacer historia con los Lakers. Prácticamente, hace historia en cada partido que juega. Admiro mucho a estos jugadores y por suerte pude charlar un rato con él. Ojalá haber tomado algo de esa magia y mostrarla todo el torneo", sentenciaba el español, que tuvo palabras de elogio para su contrincante, al que ve peleando por los títulos en muy poco tiempo.

"Con otros jugadores simplemente soy capaz de devolver la siguiente bola y volver a entrar en el punto. Pero contra él -Joao Fonseca- fue una historia totalmente diferente. Da la sensación de que puede hacer un ganador desde cualquier parte", advierte.