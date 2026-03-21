Rafa Jódar pasa por encima de Vukic y arrasa rumbo a la tercera ronda en Miami

El de Leganés dejó a cuadros al australiano y avanza de ronda en el Miami Open 2026

El Miami Open 2026 está siendo el escenario de una confirmación que ya pocos se atreven a cuestionar: el ascenso imparable de Rafael Jódar. El madrileño ha certificado su pase a la tercera ronda del Masters 1000 tras pasar por encima de un Aleksandar Vukic que se quedó sin respuestas ante el despliegue de tenis. Con un marcador inapelable de 6-1 y 6-2, el joven talento envía un mensaje de autoridad y ya espera en los la cuarta ronda al argentino Tomás Martín Etcheverry.

Jódar avanza sin vértigo

Lo que está consiguiendo en Florida no es fruto de la casualidad. Procedente de la fase previa, Jódar ha roto todos los moldes establecidos para un jugador de 19 años. Su evolución deportiva es el reflejo de un trabajo constante, quemando etapas con una naturalidad impresionante. Aunque se especulaba con que la magnitud del torneo y la experiencia de Vukic podrían generarle dudas, el español disipó cualquier incertidumbre desde el primer set.

Rafa Jódar salió a la pista con una determinación feroz, asumiendo el mando del juego y castigando a su oponente con un drive cada vez más pulido. Su agilidad y lectura táctica le permitieron dominar los intercambios de principio a fin, firmando una estadística demoledora de 21 golpes ganadores.

Cabeza fría ante la presión

La superioridad de Jódar se extendió a una segunda manga donde el guion apenas varió. El quiebre temprano en el saque de Vukic fue el golpe moral definitivo para el australiano, que se vio superado en cada faceta del juego. Únicamente en el sexto juego apareció un pequeño atisbo de tensión en el español, quien cometió algunos errores no forzados que concedieron una bola de break a su rival.

Sin embargo, Rafa demostró que su madurez va a la par de su talento. Salvó la situación con un servicio impecable y, lejos de doblegarse, salió reforzado para conseguir un segundo break en el siguiente juego. Fue la sentencia para un partido que evidenció la brecha entre los dos tenistas, la sangre joven de Jódar a sus 19 años y la experiencia de Vukic, una década mayor.

El tenis español tiene motivos para ilusionarse con este 'nuevo Rafa'. La comodidad que demuestra sumada a la ausencia de grandes cabezas de serie en su sector del cuadro, permite soñar en grande. A su corta edad, ya es una realidad que compite con el aplomo de veteranos como el australiano, consolidándose como una de las promesas de este Miami Open 2026.