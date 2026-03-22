Batacazo de Carlos Alcaraz en Miami ante un Korda casi perfecto

Carlitos cae estrepitosamente contra el estadounidense que fue prácticamente imparable

Adiós prematuro de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami tras tropezar contra un Sebastian Korda que ha rozado la perfección. El murciano, que llegaba con buenas sensaciones tras su debut, se ha visto superado por el estadounidense en un duelo de tres sets que terminó con un marcador de 3-6, 7-5 y 4-6 en el Hard Rock Stadium.

La caída del rey Alcaraz

El partido se puso cuesta arriba desde el principio. Korda salió muy enchufado, castigando con su servicio y aprovechando las dudas iniciales de Alcaraz. El primer set se le escapó al murciano por 3-6, incapaz de encontrar ritmo ante la solidez del tenista de Florida, que no concedía ni un un respiro desde el fondo de la pista.

En la segunda manga vimos la capacidad de resistencia que caracteriza al número uno del mundo. Alcaraz tuvo que tirar de épica y oficio para no despedirse antes de tiempo. Con el marcador en contra y momentos de máxima tensión, Carlos logró salvar situaciones críticas, incluyendo un par de puntos de break que parecían definitivos. Finalmente, con un juego en blanco al resto cuando Korda sacaba para igualar a seis, el murciano dio un golpe sobre la mesa. Un derechazo inapelable cerró el set por 7-5, mandando el encuentro al definitivo tercer parcial.

Korda no dio tregua en la tercera manga

Parecía que la inercia favorecía al murciano, que empezó el set decisivo fluyendo mejor y mandando en los intercambios. Su entrenador, Samuel López, le pedía desde la grada que echara la llave al partido, y por momentos Alcaraz casi lo consigue. Sin embargo, Korda no se descompuso a pesar de haber perdido la ventaja en el segundo set. El estadounidense recuperó su mejor versión al saque y volvió a presionar el servicio del murciano.

El break decisivo llegó en el tramo final. Korda consolidó su ventaja con autoridad y, aunque Alcaraz intentó la heroica una vez más salvando la primera bolsa de partido con algo de suerte, un gran servicio del americano puso punto final al encuentro. 4-6 en el tercero y fin a la aventura en Florida. Alcaraz abandona Miami con la sensación agridulce de haber peleado hasta el final pero sin haber encontrado la regularidad necesaria para frenar a un rival inspirado. Toca resetear y pensar en la gira de tierra batida tras una despedida inesperada en la tercera ronda. ¿El próximo reto? La gira europea, con el Masters 1000 de Montecarlo señalado en el calendario.