El héroe español en el Miami Open, Rafa Jódar, marca el camino y desvela un consejo de Rafa Nadal

El joven madrileño ya está en tercera ronda del Miami Open 2026 y se ha asegurado un puesto en el Top-100

Rafa Jódar ya ha hecho historia en el Miami Open 2026 pase lo que pase este domingo en su duelo ante el argentino Etcheverry. El excampeón júnior del US Open se aseguró estar entre los 100 mejores del mundo al finalizar el torneo norteamericano tras pasar a segunda ronda y ahora, tras hacerlo a tercera, se ha ganado un buen puñado de puntos que le asegurarán su presencia en el segundo Grand Slam de la temporada: Roland Garros.

El joven tenista tiene un gran futuro y ya lidera una generación joven madrileña que cuenta con Martín Landaluce -también presente en tercera ronda en Miami- o con Dani Mérida como principales exponentes.

Jódar ya es una de las grandes atracciones en este segundo Master 1.000 del año y, por ello, ha protagonizado una de las entrevistas de Tennis Channel, donde ha hablado de su paso por el torneo norteamericano, de un inesperado sueño cumplido de entrar en el Top-100 y ha revelado un consejo que le dio Rafa Nadal y que piensa cumplir a lo largo de su carrera.

"Sinceramente, el Top-100 no era uno de mis objetivos a principio de temporada", reconoce el joven Rafa Jódar, quien considera que es fruto de los buenos primeros meses de temporada que está realizando. "Sé que he estado haciendo un gran trabajo junto a todo mi equipo. Significa mucho para mí el hecho de estar entre los cien mejores, aunque sé que debo seguir trabajando. (...) He hecho grandes cosas esta temporada y creo que se debe, en parte, a todo el trabajo que hice en la pretemporada y a lo largo de todo el año pasado. No puedo elegir un partido en concreto. Todos los partidos que he jugado este año me han ayudado a poder alcanzar este nivel", estimaba el madrileño.

Rafa Jódar reconoce estar "muy bien en Miami" y que está teniendo unas "buenísimas sensaciones", pero no quiere confiarse porque sabe el nivel que tienen todos los jugadores que llegan a esta ronda en un torneo de esta categoría. "Sé que mi juego todavía puede desarrollarse muchísimo. Siento que necesito mejorar muchísimas cosas y eso es algo fantástico, porque significa que mi nivel puede ser mucho más alto. Voy a seguir ahí en la pomada, trabajando en todo lo que siento que puedo mejorar. Sinceramente, creo que puedo mejorar en todo", repite modesto el tenista español, que tiene los pies en el suelo.

Presente en las pasadas Next Gen ATP Finals, donde dejó ya muestras de lo que viene demostrando luego, fue preguntado por la presencia de Rafa Nadal en Arabia Saudí y Jódar desvela un consejo que le dio el de Manacor. "Me dijo que intentase no jugar demasiados torneos, porque creo que hay jugadores que intentan jugarlo todo, cada semana, y no es positivo para tu salud. Tienes que hacerlo, si quieres ser un gran jugador y mantenerte en el circuito durante mucho tiempo. Ese es uno de los consejos que me dio", afirma el madrileño, que califica a Rafa como alguien "muy natural y muy normal". "Fue un privilegio que alguien como Rafa me viese en las Next Gen Finals", añade.