Sinner no se conforma: ''Estoy listo para cambiar todo y ser mejor''

El italiano no se achanta y habla sobre como llegar a lo más alto tras vencer a Damir Dzhumur

Jannik Sinner no desiste en su obsesión de llegar a ser el mejor tenista. El italiano está imparable tras llevarse el primer Masters 1000 de la temporada, el Indian Wells, y ahora está empeñado en conseguir el Sunshine Double. Un reto que Novak Djokovic ha conseguido en cuatro ocasiones y Roger Federer en tres. El camino parece encauzarse tras ganar a Damir Dzhumur por un doble 6-3 y que Sinner busca con ganas tras ser sancionado el pasado año.

El minucioso trabajo de Sinner

El tenista italiano admitió en la rueda de prensa que hace una pequeña investigación de sus rivales para intentar comprender sus puntos débiles: ''Siempre trato de ver algunos clips de algunos de los partidos que ha jugado recientemente, trato de entender cómo desarrolla su juego y en qué aspectos podría funcionar mejor que yo. Damir es un jugador muy talentoso, tiene siempre una muy buena sensación con la pelota, así que intenté moverlo un poco para ver qué tal respondía. Tiene mucho talento, esto es innegable, así que me voy feliz por cómo se ha desarrollado todo. Nunca es fácil, apenas he tenido tiempo para ajustarme a estas condiciones, así que veremos lo que viene ahora''.

''No todo es fácil de cambiar, pero soy alguien muy empeñado en sacar la mejor versión de mí mismo como jugador de tenis, así que estoy listo para cambiar un par de cosas, incluso aquellas en las que ya me vayan bien las cosas. Creo que si intentas mejorar como jugador, pero no eres capaz de hacerlo también mientras disputas los partidos, pierde un poco de tiempo tal vez... o tal vez no. No puedes perder ese tiempo porque entonces acabas perdiendo tu identidad. Por suerte, tengo un equipo detrás de mí, un equipo muy honesto que intenta ponerme en una posición para ser el mejor jugador posible'', comentaba sobre su objetivo de buscar su mejor versión.

Con el objetivo bien marcado

''No estoy pasando en el pasado, estoy muy en el presente. La semana pasada tuve éxito, así que vengo aquí con una sonrisa y tratando de producir un buen tenis. Conozco mi situación, sé todo lo referente a la defensa de los puntos, así que lo que venga será positivo, incluso si pierdo en primera ronda, no pasa nada. Intento ir día a día, el proceso para mí es muy importante, el hecho de ser un buen tenista. Sé las cosas en las que tengo que trabajar, incluso viniendo de ganar un torneo sé que hay cosas que debo mejorar. En cualquier cosa, todo lo que venga hasta Roma será sumar, será positivo, por lo que el ranking será una consecuencia'', finalizaba Jannik Sinner, ya con la vista puesta en superar a Carlos Alcaraz y recuperar el número 1 en el ranking ATP.