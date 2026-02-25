La brecha con Alcaraz se dispara y Sinner lo admite: ''Estoy en un pequeño bajón''

El tenista italiano está pasando por un mal momento en el que parece que no atina donde siempre ha brillado, mientras que Alcaraz le adelanta por la derecha poniendo el acelerador a tope

Ya lo decía Forrest Gump en su mítica película, ''la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar''. Y parece que a Jannik Sinner le ha tocado sufrir en la pista dura, la superficie que mejor se le da al italiano. Y mientras que el italiano ve como se le fue el Open de Australia en semifinales ante Djokovic y el ATP 500 de Doha ante Mensik en cuartos de final, Carlos Alcaraz pone la sexta y avanza como un cohete en el ranking. De hecho, le saca más de 3000 puntos y la motivación de no haber perdido ni un partido en los casi dos meses que van de 2026.

La piedra en el camino de Sinner

''Todo jugador se enfrenta a altibajos. He tenido dos años increíbles y ahora estoy pasando por un pequeño bajón, pero no es algo que me preocupe. Sé que puedo jugar mejor al tenis'', comentaba el italiano tras esa sorprendente derrota en Doha ante Jakub Mensik. Una derrota extraña ya que el checo es el actual número 13 del ranking, y Sinner llevaba desde 2023 sin perder contra alguien que estuviese fuera del Top 10.

Aunque la actitud de Jannik ha sido de aceptar que unos días son de fango y otros de oro, tal y como el mismo ha explicado: ''Todos tenemos altibajos en nuestros trabajos, así que no me preocupa. Intentamos mejorar en cada torneo en el que participo: me gustaría llegar lo más lejos posible, pero es normal pasar por momentos difíciles; los he tenido aún más difíciles en el pasado. Sé cómo recuperarme''.

Una situación diferente a la de Alcaraz

Las comparaciones son odiosas, y en esta ocasión el dominio de Carlos Alcaraz es claro. El murciano ha comenzado el año de forma impecable, mientras que Jannik Sinner atraviesa un periodo de mayor irregularidad. Carlitos está invicto en 2026: viene de ganar el Open de Australia, el único Grand Slam que le faltaba y recientemente se coronó campeón del ATP 500 de Doha tras vencer en la final a Arthur Fils por un 6-2, 6-1, acumulando 12 victorias consecutivas.

Jannik Sinner ha mostrado signos de fatiga o dificultades físicas tras el primer Grand Slam de la temporada y el torneo de Doha, atravesando un bache importante. Pero atentos a lo que viene en el calendario, ya que el Indian Wells será el próximo punto de encuentro del número 1 y del número 2. Tendrá lugar del 4 al 15 de marzo, aunque Alcaraz parte con una ventaja de más de 3000 puntos, asegurándose la corona al menos hasta abril.