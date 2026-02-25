Zverev confirma su favoritismo y Ruud falla estrepitosamente en Acapulco

El ATP 500 de Acapulco ha dicho adiós a uno de sus principales favoritos, Casper Ruud, mientras que el primer cabeza de serie, Alexander Zverev, sigue adelante tras un consistente debut

El ATP 500 de Acapulco sigue adelante y tras una intensa jornada inicial, en su segundo día de competición era el turno de dos de los grandes favoritos, Alexander Zverev y Casper Ruud, finalistas múltiples de Grand Slam, que sin embargo, han tenido resultados muy dispares en el evento mexicano. Mientras el teutón, que tenía un debut complicado, lo ha superado sin excesivos problemas, el noruego lo ha pasado mucho peor, cediendo en dos sets ante un rival muy menor.

Zverev supera el escollo de Moutet

Sasha Zverev tenía un duro enfrentamiento de primera ronda frente Corentin Moutet, pero el alemán, principal favorito del cuadro, no tuvo problemas para superar al talentoso galo, un escollo en primera ronda, pues es el 35 del ranking mundial, por 6-2 y 6-4, logrando así avanzar a los octavos de final del Abierto de Acapulco. Zverev fue dominante con su servicio y consiguió dominar desde ahí, después rompió en el tercer y quinto juego ante un Moutet al que le costó coger ritmo con su primer saque, sumado a que cometió seis errores no forzados y a varias salidas de tono, con fallidas jugadas de fantasía que fueron recibidas con varios abucheos del público.

En la segunda manga 'Sascha' sostuvo su nivel ante un rival cada vez más desesperado por las devoluciones que una y otra vez se quedaron en la red. El alemán rompió en el quinto, dominó desde el fondo de la cancha con su tiro de derecha y fue fuerte con su servicio para redondear su victoria con 6-4 en el set. Tras su victoria confesó haber sufrido más de lo que dice el marcador: "Moutet fue muy complicado por lo bien que se mueve en la cancha, pero pudimos contrarrestarlo. Tengo mejores posibilidades de ganar cuando funciona mi servicio y hoy funcionó".

Ruud, la gran sorpresa negativa

La gran sorpresa de esta primera ronda la protagonizó el chino Wu Yibing, número 142 de la ATP, que sorprendió con su victoria por 7-6 y 7-6 sobre el noruego Ruud, tercer favorito y 12ª raqueta del mundo En un intenso duelo en el que ambos tenistas se mostraron fuertes con su servicio, Ruud, finalista en el 2024, no fue capaz de soportar la tensión del chino, que fue mucho mejor en los dos desempates para aprovechar su consistencia y cerrar una de las sorpresas del torneo y así Wu se convierte en el primer jugador chino en ganar un partido en el cuadro principal en los 33 años del Abierto Mexicano.