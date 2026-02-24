Las dos caras de Álex de Miñaur: de ganar Rotterdam al desastre en Acapulco

Uno de los grandes favoritos del ATP 500 de Acapulco era Álex de Miñaur, sin embargo, el australiano, que venía de ganar en Rotterdam, se ha quedado fuera. las primeras de cambio del evento mexicano

El gran torneo de la semana en el tenis mundial es el ATP 500 de Acapulco, en el que uno de los grandes favoritos era el australiano Alex de Miñaur, número 6 del mundo y en un gran estado de forma tras ganar hace unas semanas en Rotterdam, sin embargo, todo le ha salido del revés y en la primera ronda ha perdido de forma más que sorpresiva ante un jugador casi desconocido como Patrick Kypson.

El estadounidense, 103 del mundo, sorprendió este lunes con su victoria en tres sets, por 6-1, 6-7 y 7-6 sobre el australiano, para avanzar a los octavos de final del torneo y tras el partido no pudo ocultar su emoción después del mayor triunfo de su carrera, el primer que consigue ante un top 10 mundial: "Estoy orgulloso de poder ver realizado todo el trabajo que he hecho. Estoy contento con el nivel que logré mantener durante todo el partido".

Un De Miñaur totalmente desaparecido

Kypson apabulló en el primer set al campeón del 2023 y 2024 con la efectividad en su servicio y la precisión en sus devoluciones de revés desde el fondo de la cancha que le permitieron romper en el segundo y cuarto juego para luego llevarse la manga 6-1 gracias a su servicio y a que el 'aussie' salió con un nivel muy bajo, algo que nadie podía esperar y que auguraba una mejora. La que llegó en el segundo set. Empezando por su servicio, con el que esta vez no aflojó y mantuvo la igualdad hasta el 6-6 que llevó al tie-break la segunda manga. Allí el estadounidense tenía una oportunidad de oro para acabar con uno de los principales favoritos.

Pero la sorpresa tuvo que esperar. 'Demon' recuperó su nivel en el desempate hasta cerrarlo por 7-4. Pero aunque Kypson evidenció cansancio en el último set, en el que perdió potencia al saque y precisión desde el fondo, aguantó y mantuvo la igualdad hasta el 3-3. Pero en el séptimo juego el australiano al fin rompió el saque de su rival, pero el estadounidense respondió con otro quiebre en el octavo, lo que hizo que el set llegara al 6-6 y a otro tie-break en el que Kypson consumó la sorpresa y dejó a Alexander Zverev como el gran favorito a alzar la corona mexicana. Ahora el 'yankee' se medirá a su compatriota Brandon Nakashima, que eliminó al sueco Elias Ymer en dos sets, 6-3 y 6-4.