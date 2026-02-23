Sabalenka es más líder, Pegula aprieta el top 5 y Badosa se hunde en el ranking WTA

Aryna Sabalenka ha ampliado su renta en el ranking WTA pese a no jugar en Dubai, donde la victoria de Jessica Pegula le pone en el top 5 y el drama es Paula Badosa, cada vez más cerca de caer del top 100 por sus lesiones

El tenis femenino tiene un reina muy clara en la figura de Aryna Sabalenka, que pese a tomarse un descanso después de su dura derrota en la final del Open de Australia ante Elena Rybakina, sigue ampliando su ventaja en el ranking WTA. El culpable de estos es el WTA 1000 de Dubai, donde no ha jugado, pero tampoco lo ha hecho Iga Swiatek y la retirada de la propia Rybakina en octavos le ha hecho perder puntos. Mientras que quien si que crece es la campeona del evento, Jessica Pegula, que se mantieneen el top 5 mundial, paro ya rozando el 4º puesto. Y la mala noticia es Paula Badosa, que cada vez está más cerca de caer del top 100 por culpa de las lesiones.

La bielorrusa con 10.870 puntos, la polaca con 7.588 y la kazaja con 7.253, siguen dominando el podio, aunque las dos últimas han perdido puntos después de no jugar o no acabar el torneo Dubaití, del que salió victoriosa Pegula, que sigue quinta en la tabla con 6.768 puntos, pero cada vez más cerca de su compatriota Coco Gauff, cuarta con apenas 35 puntos de ventaja.

En los diez primeros puestos, el ascenso lo protagonizó Jasmine Paolini, que sube un puesto hasta la séptima posición; mientras que Mirra Andreeva descende hasta el octavo al no poder defender su título del año pasado tras perder contra Amanda Anisimova en los cuartos de final, quien se mantiene sexta. Victoria Mboko cierra el top diez con 3.214 puntos, la joven canadiense es una de las grandes novedades de la tabla tras llegar a la final en el torneo de Doha, aunque cedió ante Carolina Muchova, actual 13ª del ránking tras bajar esta semana dos puestos.

Paula Badosa sigue perdiendo puestos

La peor noticia en lo que al tenis español se refiere es Paula Badosa, quien sigue perdiendo puestos y ya está muy cerca de dejar el top 100. Con su ausencia en Dubai cae 15 posiciones más y se queda en el puesto 85, con riesgo de esta semana ampliar esa caída, pues en Mérida no va a poder jugar por las lesiones que padece. Mientras que la situación no es mucho mejor para el resto de las españolas, pues mientras Jessica Bouzas se mantiene en el puesto 48 a pesar de no lograr romper su racha de derrotas; Cristina Bucsa se coloca en el puesto 63.