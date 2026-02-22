Carlos Alcaraz, experto en finales: mejor que Nadal, Djkokovic, Sinner...

Carlos Alcaraz sigue con su idilio este 2026 y tras ganar el torneo de Doha y sumar su 12ª victoria consecutiva ha hecho buenas las previsiones y suma a su palmarés una nueva corona y un nuevo triunfo en una final, el 26º en 34 oportunidades

Carlos Alcaraz está en un momento de forma dulcísimo, tanto que por ahora sus partidos se cuentan por victorias este 2026, 12 de 12 y dos coronas en dos torneos jugados. El murciano no ha tenido su mejor torneo, pero en la final se creció para ganar a Arthur Fils y esto, lejos de ser algo extraño, ha sido la tónica a lo largo de su carrera, pues siempre que ha tenido en juego un trofeo ha dado un plus. Tanto que tiene un porcentaje de victorias en ellas que es superior a los miembros del 'big three' o al de su gran rival, Jannik Sinner.

Alcaraz tiene un porcentaje de finales ganadas del 76,4 % al conquistar 26 campeonatos como profesional de 34 encuentros con un título en juego, lo que convierte al número 1 actual en el segundo jugador en activo más laureado, solo superado por la leyenda Novak Djokovic, de 38 años, con 101, 24 de ellos de Grand Slam por los 7 de Alcaraz, aunque eso sí con peor porcentaje. De hecho, al porcentaje de éxitos del de El Palmar solo se acerca el número 2 mundial, Jannik Sinner, que a sus 24 años lleva otros tantos títulos en 33 finales, un 72,7 %.

Ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic...

De los tenistas más ganadores de la historia, ninguno alcanzó ese datos de Alcaraz: ni Rafa Nadal, con 92 en 131, se retiró con el 70,2 %; ni Djokovic, con 101 en 145, aún aguanta con el 69,6 %; ni Jimmy Connors, el jugador con más títulos como profesional, 109 en 164 finales para un 66,4 %; ni Roger Federer, con 103 en 157, unos 65,6 %, ni tampoco Ivan Lendl, con 94 en 146, que valen para un 64,3 %.

De hecho, a Alcaraz solo lo supera Thomas Muster, quien ganó 44 en 55, un 80 % de victorias en finales, aunque en el caso del austriaco es diferente, pues logró la mayoría de sus títulos en torneos de menor categoría, salvo un Grand Slam, el de Roland Garros en 1995 en su única final en un grande, muchas menos que el resto de los nombrados.

A seguir avanzando

Carlitos, que va a seguir como número 1 al menos hasta el final del Masters 1000 de Montecarlo, quiere seguir ampliando su racha y ahora tiene oportunidades para hacerlo, pues su siguiente objetivo es Indian Wells, donde ha ganado en dos ocasiones y después Miami, donde se llevó su primer Masters 1000. Para posteriormente pasar a su momento favorito de la campaña, la tierra batida.