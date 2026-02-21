Carlos Alcaraz reina en Doha con una exhibición exprés

Carlos Alcaraz ha pasado por encima de Arthur Fils en apenas 50 minutos para alzar la corona en el ATP 500 de Doha y mantener su imbatilidad en 2026

50 minutos pueden parecer un mundo para muchas cosas y muy poco tiempo para otras, pero en el tenis actual esto es un abrir y cerrar de ojos, especialmente en la rondas finales de un torneo del máximo nivel, sin embargo, cuando Carlos Alcaraz es quien está en la pista puede ser suficiente para conseguir una victoria incontestable. Eso es exactamente lo que ha hecho este sábado en la final ATP 500 de Doha, donde Arthur Fils llegó de forma sorprendente a la pelea por la corona, pero la realidad le ha golpeado con mucha dureza ante el número 1 del mundo, que le ha pasado por encima en dos sets, 6-2 y 6-1.

Como es habitual cuando gana el sorteo inicial, Carlitos escogió restar y ahí empezó a ganar el partido, pues en el primer juego ya tenía un 'break' de ventaja. Y desde ahí construyó, jugando suelto y muy fiable, especialmente con el saque, algo que casi le cuesta un susto en la semifinal. La derecha le corría, en la red -como suele hacer- estaba infalible y al final terminó por volver a quebrar al galo, rematando finalmente este primer parcial en poco más de 27 minutos. Mientras que en las rondas previas el físico parecía no acompañarle, en esta ocasión era él quien dominaba en este aspecto.

Fils, descompuesto por el nivel de Carlitos

Y el segundo set fue incluso más claro, pues el galo se desconectó y perdió los cuatro primeros juegos. Hundido, Fils estaba muy fuera del partido, llegando a destrozar su raqueta entre gritos de incredulidad. Alcaraz seguía a lo suyo, poniendo golpes increíbles, subiendo a la red y doblegando a su rival por pura potencia y haciendo mucho daño, aprovechando esa falta de confianza, pues la realidad es que hasta hace apenas tres semanas estaba parado por una lesión que le ha tenido casi un año en el dique seco.

Finalmente el galo pudo maquillar el resultado con un juego al saque, pero el número 1 del mundo dijo basta y al resto cerró el 6-1 con un passing increíble, rematando una exhibición que bien vale su 12ª victoria del año y la segunda corona después del Open de Australia. Además, sale de Catar con la seguridad de que va a seguir como número 1 del mundo hasta el Masters 1000 de Montecarlo, más allá de que amplíe el margen en Indian Wells y Miami, los que serán sus siguientes objetivos dentro de un mes.