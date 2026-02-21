Pegula arrasa a Svitolina para reinar en Dubai

Jessica Pegula se ha desquitado de su irregular inicio de año ganando el WTA 1000 de Dubai a Elina Svitolina en una final en la que la de Buffalo ha sido muy superior a la ucraniana

El WTA 1000 de Dubai ha sido el tercer gran torneo del año en el tenis femenino, sin embargo, desde antes de su comienzo ha estado marcado por las bajas, ya que las dos principales raquetas mundiales, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek prefirieron tomarse un descanso, mientras que la tercera, Elena Rybakina, campeona en el Open de Australia, tuvo que bajarse en octavos de final por unos problemas con un resfriado que se le complicó. No obstante, la pista ha hecho olvidar estas ausencias y ha habido un gran nivel durante toda la semana, hasta que Jessica Pegula, 4ª cabeza de serie, se ha hecho con la corona ganando la final con mucha solvencia a la 7ª favorita, Elina Svitolina.

La tenista estadounidense, quinta jugadora del mundo, consiguió este sábado el décimo título de su carrera, el cuarto WTA 1000, al imponerse a la ucraniana en dos sets por 6-2 y 6-4. Pegula no dio opciones a una rival que llegó mermada físicamente a la final tras disputar más de tres horas de juego ante la estadounidense Coco Gauff, cuarta del ranking mundial, en las semifinales. Lo que le hizo salir muy fría y no coger el ritmo de un partido que en todo momento dominó la de Buffalo, sin conceder oportunidades al saque y aprovechando que la veloz pista dubaití le viene muy bien a sus condiciones.

Este WTA 1000 de Dubái se une a los ya conseguidos en Guadalajara 2022, Canadá 2023 y 2024 y supone el décimo título en la carrera de Pagula a los 31 años. Este sábado a Svitolina la dominó desde el inicio la manga inicial, que resolvió con un cómodo 6-2 en treinta y cuatro minutos. Y aunque le costó un poco más, el segundo set fue muy similar y la estadounidense impuso un tenis muy agresivo hasta el final y se hizo con la victoria con solvencia.

Un camino dorado

Jessica Pegula eliminó previamente a Clara Tauson en cuartos y Amanda Anisimova en semifinales. Especialmente importante fue el triunfo ante su compatriota, segunda cabeza de serie, pues Anisimova comenzó ganando el primer set por 6-1 y mandaba 3-1 en el segundo, pero Pegula supo darle la vuelta y clasificarse para la final cuando estaba contra las cuerdas, logrando una de las grandes victorias de su carrera. Ahora su siguiente objetivo será la gira estadounidense de pista dura con Indian Wells y Miami, donde será una de las grandes favoritas.