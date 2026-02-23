Carlos Alcaraz I, rey del tenis mundial

La victoria en el ATP 500 de Doha ha sido un golpe de efecto para Carlos Alcaraz, pues la mejora del resultado de 2025, sumada a la derrota de Jannik Sinner en cuartos de final, le permiten seguir ampliando su rente en el ranking mundial

El rey del tenis mundial es, con amplia diferencia, Carlos Alcaraz, más aún después de hacer un ATP 500 de Doha casi perfecto en el que con su victoria amplía aún más el margen que tiene en el ranking ATP. Carlitos no pudo pasar de los cuartos de final en 2025, lo que le permite sumar puntos, a la vez que la derrota de su gran rival, Jannik Sinner, en los cuartos de final, hace que se amplíe aún más ese margen. Tanto que ya tiene asegurado seguir comandando la clasificación como mínimo hasta el final de Masters 1000 de Montecarlo, el próximo 12 de abril.

Ganando suma 400 puntos, para situarse con un total de 13.550, con una diferencia de 3.500 respecto a Sinner. Esto se debe a la racha del murciano, que permanece invicto desde el Open de Australia en el que se impuso en la final a Novak Djokovic, que sigue tercero en el ránking, con 5.280 puntos, los mismos que hace una semana al no haber jugado en Doha . Cuarto está Alexander Zverev con 4.555, seguido de Lorenzo Musetti con 4.405 y de Alex de Miñaur con 4.235.

Mientras que a novedad en el top diez es el que el estadounidense Taylor Fritz sube del octavo al séptimo puesto en detrimento del canadiense Felix Auger-Aliassime, que pierde 150 puntos respecto a la pasada semana. Completan los diez primeros puestos Ben Shelton y Alexander Bublik. Con Daniil Medvedev undécimo, Casper Ruud se sitúa tras él al subir una posición y quedar por delante de Jakub Mensik, que asciende después de derrotar a Sinner en Doha y llegar a semifinales. Mientras que el segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, que pasa a la decimocuarta, por delante de Jack Draper.

Indian Wells y Miami, oportunidades para sumar

En el próximo mes Alcaraz se juega buena parte de sus opciones de ampliar su reinado, pues tiene en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami dos buenas oportunidades. En el Valle de Coachella llegó a semifinales, mientras que en Florida perdió en primera ronda, por lo que puede aprovechar para sumar puntos. Especialmente debido a que Sinner el año pasado en estas semanas estaba sancionado, por lo que todo lo que juegue ahora será para recortarle. Y luego llegará la tierra batida, donde además de la final del Godó, Carlitos ganó Montecarlo, Roma y Roland Garros, por lo que debe volver a ser casi imbatible para mantenerse en la cima,