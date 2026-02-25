Bouzas y Bucsa devuelven la sonrisa al tenis español en Mérida

El tenis femenino español está pasando un mal trago debido a la lesión de Paula Badosa, sin embargo, ha encontrado un motivo para sonreír gracias a Jessica Bouzas y Cristina Bucsa en Mérida

El tenis femenino español está atravesando un momento complicado debido a la lesión de Paula Badosa. La de Begur ha sido durante mucho tiempo la gran referencia nacional, de hecho, hace un año estaba entre las 10 mejores del mundo. Pero a su brutal talento le acompañan un sinfín de problemas físicos que están lastrando su carrera y este 2026 ha empezado de forma dramática. Pese a varios intentos, ha tenido que parar y saltarse varios torneos, el último, el WTA 500 de Mérida, lo que le va a hacer caer fuera del top 100 mundial. Sin embargo, en el evento mexicano hay dos representantes nacionales, Cristina Bucsa y Jessica Bouzas, que han comenzado muy bien.

Bouzas, 48 del ránking mundial y que venía de una racha muy complicada, logró una victoria muy seria y cómoda. En un partido en el que después de mucho tiempo de nuevo mostró una gran efectividad con sus primeros servicios y sacó su mejor tenis en los momentos claves, pudo derrotar por 6-3, 6-1 a la británica Heather Watson, en un triunfo incontestable que le reconcilia con su tenis.

Después de quiebres de uno y otro lado, la española hizo un rompimiento en el séptimo juego y volvió a hacerlo en el noveno para adjudicarse el primer set y mostrar su superioridad, ratificada en una segunda manga en la cual apenas tuvo oposición de la anglosajona, totalmente fuera del duelo ante el nivel de la de Pontevedra. Ahora, en la ronda de las 16 mejores, Bouzas se medirá ante la ganadora del duelo entre la polaca Magdalena Frech y la uzbeca María Timofeeva.

Bucsa se crece y quiere más

En el otro lado está Cristina Bucsa, la 63 del ránking, pero que se mostró igual de convincente en su estreno en Mérida. La cántabra se impuso por 6-3, 6-2 a la croata Donna Vekic en un partido que tuvo poca historia y se cimentó en la regularidad, pues ambas se mostraron poco agresivas y apenas terminaron con 12 golpes ganadores, pero la regularidad de la cántabra, que falló mucho menos, le permitió cerrar el duelo por todo lo alto y seguir adelante. Ahora en octavos de final se enfrentará a la canadiense Marina Stakusic. Eso sí, una de las claves de su triunfo fue el dobles, donde también pasó de ronda en su estreno junto a Jiang Xinyu: "Ayer jugué dobles y eso me permitió hacer ajustes, me sentí muy bien".