Pablo Carreño sale del pozo en Dubai y el desastre es Tsitsipas

Pablo Carreño ha logrado una victoria de renombre en su estreno en el ATP 500 de Dubai frente a Dennis Shapovalov y se coloca a las puertas del top 100 mundial, mientras el campeón reinante, Stefanos Tsitsipas, ha caído de forma estrepitosa

Pablo Carreño lleva unos años muy duros por culpa de las lesiones y los problemas físicos, sin embargo, no deja de ser un veterano ilustre del deporte de la raqueta, que en pistas rápidas como las del ATP 500 de Dubai es muy peligroso. Eso se lo ha demostrado este martes a Dennis Shapovalov, al que ha sorprendido con una clara victoria. Mientras que la sorpresa del torneo ha sido el adiós del campeón, Stefanos Tsitsipas, a las primeras de cambio.

Los viejos rockeros nunca mueren

El tenista español, 124 en el ránking mundial, venció con solvencia a Denis Shapovalov, 36 del mundo, en la primera ronda del torneo dubaití. Además lo hizo con mucho margen, pues ganó en dos sets, por 6-2 y 6-4, para pasar así a octavos de final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre italiano el Luca Nardi y el checo Jiri Lehecka. Cualquiera de los dos será un rival de nivel contra Carreño, que está a tan solo 80 puntos de colarse en el 'top 100' del ránking de nuevo y volver a sentirse un jugador competitivo. El asturiano suma su sexta victoria en los ocho enfrentamientos que ha tenido contra el canadiense. El último duelo entre ellos fue hace cuatro años en el ATP Masters 1.000 de París y culminó con la victoria de Carreño.

El francés Arthur Fils, finalista en Doha donde Carlos Alcaraz le pasó por encima, era inicialmente el rival de Lehecka, pero finalmente se dio de baja y el checo, octavo favorito y vigésimo cuarto del ránking, se medirá a Nardi.

Tsitsipas se va a las primeras de cambio

El año pasado Stefanos Tsitsipas tuvo su mejor semana del año en Dubai, donde tras cambiar de raqueta y usar una Babolat Pure Aero ganó el torneo jugando un tenis que hacía mucho que no se le veía. Esto tiene un aspecto malo, pues hizo que el griego defendiera 500 puntos en la edición 2026 que se disputa esta semana, algo que en una posición como la suya es clave, ya que no tiene margen en el ranking.

Así llegaba a la cita, donde le esperaba en su debut el francés Ugo Humbert, otro jugador de mucho nivel venido a menos y que le ha hecho mucho daño. El ateniense ha salido bien al duelo, pero ha ido cayendo hasta sufrir una durísima derrota en dos sets por 6-4 y 7-5. Con ella sale del top 40 y se mete en un lío de cara a la temporada de tierra, la que otrora era su parte favorita de la campaña.