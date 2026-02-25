Se abre el camino de Rafa Jódar en Acapulco

Después de su gran victoria ante Cameron Norrie en su estreno en Acapulco, Rafa Jódar esperaba rival de cara a los octavos de final y aunque la lógica apuntaba a Grigor Dimitrov, el bosnio ha caído ante el francés Terrence Atmane de forma inesperada

El tenis español está de enhorabuena después de que tras unos años complicados, más allá del advenimiento de Carlos Alcaraz, hayan encontrado al fin a una promesa que puede acompañar al murciano, así como a Davidovich, Munar y compañía. Se trata del joven Rafa Jódar, que a sus 19 años apenas lleva 6 partidos ATP, pero ya se está haciendo un nombre en los pocos torneos que ha jugado.

Por ejemplo, el de esta semana en el ATP 500 de Acapulco, donde llegó gracias a una invitación de la organización y tres superar en la primera ronda a todo un ex top ten como Cameron Norrie, actual raqueta 26 del mundo, sueña con seguir avanzando. Por la lógica del cuadro se esperaba que su rival en busca del sueño de los cuartos de final fuera otro ilustre veterano Grigor Dimitrov, sin embargo, el búlgaro se ha visto superado en su debut y será el francés Térence Atmane quien se mida al madrileño.

El galo, número 63 mundial, fue mucho más eficiente que Dimitrov y desde el primer momento dominó el partido. Sin conceder oportunidades al saque y usando las que le permitían al resto, para terminar llevándose el partido por un claro 6-3 y 6-3, que ahora le medirá a la joya española, en el partido que abrirá la jornada de este miércoles en Acapulco. Un duelo entre dos jugadores altos, técnicos y con potencia, adaptados al nuevo tenis, aunque los dos carentes de la experiencia necesaria en las grandes noches, especialmente Jódar.

Idas y venidas en el cuadro

En el resto de partidos del día, Flavio Cobolli, quinto favorito y 20 del mundo, sufrió mucho más de lo esperado para derrotar por 7-6 y 7-6 al local Rodrigo Pacheco, mexicano de 20 años, que ocupa la posición 218 en la lista de la ATP y que poco a poco empieza a destaparse como una destacada joya del tenis sudamericano. Por otro lado, Dalibor Svrcina, 123 de la ATP, superó por 6-4 y 6-1 al australiano James Duckworth, 83 del ránking. Mientras que el octavo favorito, el estadounidense Frances Tiafoe, superó con comodidad al portugués Nuno Borges en dos sets, por un doble 6-4. Mientras que el italiano Mattia Bellucci batió al australiano Rinky Hijikata; la leyenda Gael Monfils, en su último año, pudo con el bosnio Damir Dzumhur; y otra decepción fue Adrian Mannarino, que mantiene su dramática racha tras ceder contra el japonés Sho Shimabukuro.