Pablo Carreño deja escapar una oportunidad de oro en Dubai

Pablo Carreño ha caído en los octavos de final del ATP 500 de Dubai frente a Jiri Lehecka, en un partido en el que tuvo el primer set en su mano, pero tras perderlo, se ha ido por completo cediendo en dos sets

Pablo Carreño llegó al ATP 500 de Dubai casi como una comparsa, una víctima relativamente cómoda para las grandes raquetas, una vez que el físico hace mucho que dejó de acompañarle y su nivel estaba lejos del de los mejores días. Hasta que en la primera ronda pasó por encima de Dennis Shapovalov con mucha facilidad, consiguiendo ponerse en el mapa y optar a hacer un buen papel en el evento dubaití. No obstante, ya desde lños octavos tenía rivales de mucho nivel enfrente, pues un torneo de estas características obliga a jugar siempre al máximo, tanto que lo ha terminado pagando ante Jiri Lehecka.

El checo está asentado en el top 30 y pese a no estar en su mejor momento, una pista rápida como la de Dubai le viene muy bien a sus características. No obstante, la realidad es que este miércoles no ha salido bien a ella, lo que ha permitido a Carreño dominar de inicio. De hecho, durante todo el primer parcial ha sido el español el que ha llevado la iniciativa, al punto de disponer de dos breaks y poder cerrar el set con su servicio. Sin embargo, se le ha complicado y el checo ha forzado el desempate.

En el 'tiebreak' Lehecka ha sido mejor, subiendo poco a poco el nivel y aprovechando la tensión del español tras dejar escapar su oportunidad. Desde ese momento Pablo ha entrado en una deriva dramática, aumentando los errores exponencialmente, en contraste con el casi perfecto primer set que había cuajado, y concediendo un quiebre a Lehecka en los primeros juegos. A partir de ahí ha penado el resto del set, terminando por perder el partido con un 6-4 que le obliga a decir adiós a un evento en el que estaba haciendo las cosas muy bien.

Aliassime y Medvedev no fallan

Más allá del duelo entre el español y el checo, los encargados de abrir la jornada en la pista central han sido dos de los grandes favoritos. Por un lado el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, que ha superado sin problemas a Stan Wawrinka en dos sets, por 6-2 y 6-3. Y por el otro, el primer cabeza de serie, Felix Auger-Aliassime, que ha superado un escollo importante en la figura del cañonero francés Giovanni Mpetshi-Perricard, por un doble 6-4 Precisamente el canadiense será el rival de Jiri Lehecka este jueves en los cuartos de final.