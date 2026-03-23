Miami Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 23 de marzo con Sinner, Zverez, Gauff, Sabalenka...

La derrota de Carlos Alcaraz ante Korda deja a Sinner como gran favorito en un Miami Open 2026 que entra en su segunda semana

Después de un domingo duro para los aficionados, que vieron la eliminación de Carlos Alcaraz y de Rafa Jódar, la jornada del lunes en el Miami Open 2026 llega sin tenistas españoles, pero con muchos de los primeros espadas y con duelos, como el que disputarán Aryna Sabalenka y Qinwen Zheng que es la repetición de una final de Grand Slam disputada hace dos años.

La derrota de Alcaraz no fue la única sorpresa de la jornada del domingo, pues se unió a la de la italiana Jasmine Paolini o al meritorio e inesperado triunfo de Martín Landaluce ante Karen Khachanov.

Con los octavos de final ya en juego en el Master 1.000 de Miami, hay duelos muy interesantes, como el que abre la jornada en la pista Estadio y que cruzará al argentino Francisco Cerúndolo frente al ruso Daniil Medvedev o al que tendrá lugar en la pista Grandstand entre el veterano Marin Cilic y el alemán Alexander Zverev.

Jannik Sinner queda como gran favorito

Jannik Sinner, que se ha quedado como gran favorito tras la salida de Alcaraz, se encuentra en octavos con el francés Corentin Moutet, mientras que Frances Tiafoe y Jakub Mensik disputan otro de los encuentros destacados de la jornada.

Entre las féminas, aparte de Sabalenka y Zheng, también juegan Jessica Pegula, Jelena Ostapenko, Amanda Anisimova, Elena Rybakina… Y una Sorana Cirstea, que tras eliminar a dos cabezas de serie (Noskova y Mertens) se las ve con Coco Gauff. Junto al duelo de Sabalenka y al Mirra Andreeva-Victoria Mboko serán los encuentros más llamativos en el cuadro femenino.

El Hard Rock Stadium seguirá siendo el punto de atracción del tenis en una semana que puede ser clave en la lucha por el número uno tras la derrota de Alcaraz, en el único torneo donde no defendía puntos en este tramo de la temporada.

Orden de juego Miami Open domingo 23 de marzo 2026

Estadio

Francisco Cerúndolo-Daniil Medvedev (17:00 horas -hora peninsular española-)

Sorana Cirstea-Coco Gauff (No antes de las 18:00 horas)

Aryna Sabalenka-Qinwen Zheng (A continuación)

Corentin Moutet-Jannik Sinner (No antes de las 00:00 horas)

Elena Rybakina-Talia Gibson (No antes de las 01:30 horas)

Grandstand

Karolina Muchova-Alexandra Eala (16:00 horas)

Félix Auger-Aliassime-Terence Atmane (A continuación)

Frances Tiafoe-Jakub Mensik (A continuación)

Marin Cilic-Alexander Zverev (No antes de las 21:00 horas)

Amanda Anisimova-Belinda Bencic (No antes de las 00:00 horas)

Butch Buchholz

Alexander Shevchenko-Ugo Humbert (16:00 horas)

Mirra Andreeva-Victoria Mboko (A continuación)

Hailey Baptiste-Jelena Ostapenko (A continuación)

Jaqueline Cristian-Jessica Pegula (A continuación)

Quentin Halys-Kamil Majchrzak (A continuación)

Pista 1

Alejandro Tabilo-Alex Michelsen (No antes de las 21:00 horas)